Robo en Labocar: Ministro Cordero desliza que ya existen detenidos

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dio a entender que ya existen personas detenidas por el robo de armas en dependencias del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros del centro de Santiago, ocurrido el sábado pasado.

Consultado sobre la eventual identificación de sospechosos durante una actividad con la policía uniformada este martes, el secretario de Estado deslizó que "el número de detenidos no lo voy a especificar".

"Lo que sí puedo indicar por ahora es que por lo menos la información que tenemos como Ministerio apunta a que las diligencias que se ejecutan no están asociadas con funcionarios policiales", aclaró.

Según los primeros antecedentes del robo, delincuentes ingresaron a la unidad policial especializada a través de un forado, desde un local abandonado contiguo.

Al respecto, Cordero detalló que "el lugar de acceso donde se abrió el muro daba a la sala de evidencia. Allí, el recinto de armas está separado, y hasta ahora, los antecedentes que tenemos es que no fue vulnerado".

"Sin perjuicio de eso, existía una zona de tránsito donde habrían existido armas de distinta naturaleza, que eran objeto de peritaje o que habían terminado su peritaje, y estaban en proceso de entrega", las que justamente fueron sustraídas el fin de semana.

La cautela del ministro probablemente responde al "sigilo" con el que trabaja Carabineros para esclarecer el asalto y determinar responsabilidades, según declaró en la víspera el general director, Marcelo Araya.