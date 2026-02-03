Corte Suprema ratificó absolución de Fuente-Alba y su esposa por lavado de activos

La Corte Suprema ratificó la absolución del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y su esposa Anita Pinochet, en la causa en su contra por lavado de activos, en medio de la investigación por el presunto mal uso de gastos reservados de la institución.

Según publicó La Tercera, por cuatro votos contra uno, el tribunal rechazó los recursos de nulidad del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En la resolución se sostiene que aunque se acreditaron hechos constitutivos de delito de malversación de caudales públicos, Fiscalía no logró probar las maniobras específicas de ocultamiento para configurar el delito de lavado de activos.

"La decisión de absolver a los imputados no estuvo dada por haberse impuesto a los acusadores exigencias normativas no previstas en la ley para la consumación del ilícito de lavado de activo, sino en que el Ministerio Público y el querellante no lograron acreditar los hechos fundantes de la acusación, esto es, las maniobras de lavado en los términos por ellos propuestos, con el estándar que se requiere para la decisión de condena", estimó el máximo tribunal.

De esta manera, la Suprema cerró definitivamente la arista penal por lavado de activos en contra de Fuente-Alba, mientras se sigue avanzando en la investigación por un perjuicio fiscal cercano a los tres mil millones de pesos.