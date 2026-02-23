Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Oficial: Confirmaron agenda y horarios de La Roja para el FIFA Series de marzo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Chile tiene todo listo para sus dos primeros partidos del 2026.

Oficial: Confirmaron agenda y horarios de La Roja para el FIFA Series de marzo
 Comunicaciones FFCh
A través de los canales oficiales de la FIFA y La Roja, se dio a conocer la programación detallada de la selección chilena para su participación en el FIFA Series de marzo.

La instancia agrupa a cuatro selecciones para enfrentar dos partidos en las ventanas de duelos internacionales. En este caso, Chile enfrentará a Cabo Verde y Nueva Zelanda, sede de un grupo donde también estará Finlandia.

El "Equipo de Todos" jugará con Cabo Verde el viernes 27 de marzo, mientras que se verá las caras con Nueva Zelanda el lunes 30 de marzo.

Para ambos partidos habrá que madrugar, o bien "pasar de largo", pues serán a las 00:00 y 03:15 de nuestro país, respectivamente.

