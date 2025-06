Experto: Si Irán tiene una bomba nuclear, nadie se enterará hasta que la use

El comandante Branko Versalovic, jefe del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, explicó este jueves en Cooperativa que la amenaza que representa Irán para Israel "es muy superior" a la de milicias como Hamás o Hezbolá, debido a su capacidad de emplear misiles balísticos de una potencia que los hace difíciles de interceptar.

"La amenaza de Irán es muy superior a la amenaza que imponía Hamás o Hezbolá, en términos de que ellos lanzaban cohetes y morteros, pero acá estamos hablando de que Irán lanza misiles balísticos", explicó el experto.

Dichos proyectiles iraníes "salen de la atmósfera de la Tierra, más allá de las capas de la atmósfera y, en la trayectoria que hacen de regreso, alcanzan velocidades altísimas, que llegan hasta 15 veces la velocidad del sonido: estamos hablando de unos 16 mil o 17 mil kilómetros por hora. En un ejemplo muy práctico, una munición supersónica podría viajar desde Santiago a Punta Arenas en nueve minutos", detalló el uniformado a El Diario de Cooperativa.

Versalovic enfatizó que aún se desconoce "si la amenaza nuclear iraní, actualmente, es real. ¿Por qué razón? Porque las centrífugas de la instalación nuclear de Fordow se encuentran 90 metros bajo tierra y obviamente Irán no va a liberar información de si tiene o no tiene una bomba nuclear ya en su poder, porque lo que no quiere Irán es que Estados Unidos se involucre directamente" en su conflicto con Israel.

"Si llegasen a tenerla y la quieren emplear, tampoco nadie se va a enterar hasta el momento, porque una bomba nuclear o un aparato nuclear de estos puede ser incluso instalado en uno de los misiles hipersónicos con que ya cuenta Irán. En el fondo, es cambiar la cabeza del misil de una carga convencional a una nuclear, pero detalles de características y capacidades actuales (iraníes), es muy difícil saberlas a ciencia", concluyó Versalovic.