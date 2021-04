Fiscalía investiga monitoreo del Ejército a otros cinco periodistas

El Ministerio Público investiga presuntas acciones de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército para monitorear a otros cinco periodistas que han investigado el desfalco militar y violaciones a los Derechos Humanos, lo que se suma al espionaje del que fue objeto Mauricio Weibel, autor en 2016 del libro "Traición a la patria", donde denunció corrupción en la institución castrense.

Según publica hoy el Centro de Investigación Periodística (Ciper), la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI elaboró, en enero del 2020, un informe en base a datos entregados por el Registro Civil, a pedido de la propia de Fiscalía.

En el documento se da cuenta de los correos electrónicos y direcciones IP con las cuales, mediante la plataforma web del servicio, se habían requerido certificados de los periodistas Pascale Bonnefoy (corresponsal en Chile del New York Times y autora de investigaciones sobre violaciones de DDHH), Juan Cristóbal Peña (autor de libros sobre el FPMR); Santiago Pavlovic (periodista de "Informe Especial", de TVN), Danae Fuster (ex periodista de "Informe Especial") y Javier Rebolledo (autor de libros sobre crímenes militares durante la dictadura).

En el informe, la PDI concluyó que a través de la plataforma del Registro Civil se habían solicitado certificados de todos ellos y quienes los pidieron utilizaron correos electrónicos coincidentes, además de direcciones IP comunes; en algunos casos, mails anónimos también requirieron certificados sobre cónyuges o hijos.

LAS DIRECCIONES IP

Mediante el rastreo de direcciones IP, la "huella digital" de las conexiones de internet, la Fiscalía ya acreditó -en el marco de la indagatoria penal de la "Operación W" del espionaje a Mauricio Weibel- que al menos dos funcionarios de la DINE realizaron algunas de las solicitudes: son Luis Toledo Cid y Aida Segovia Crisóstomo.

La PDI indicó que Luis Toledo pidió certificados de Weibel y de Carlos Farías (uno de los ex militares denunciantes de corrupción en el Ejército); y que Aida Segovia pidió antecedentes de la madre del capitán (r) Rafael Harvey, otro denunciante.

El informe sostuvo que las solicitudes de Toledo y Segovia provinieron de la misma dirección IP: 200.72.183.76, desde la cual también se pidieron antecedentes de los periodistas Javier Rebolledo, Juan Cristóbal Peña y Mauricio Weibel.

Desde otras direcciones IP investigadas por la policía se solicitaron antecedentes de ex miembros del Ejército que denunciaron corrupción, y también de los periodistas Pascale Bonnefoy, Santiago Pavlovic -y de algunos de sus familiares directos-, y de Danae Fuster.

Otras IP señaladas son 200.111.136.4, 200.111.136.5 y 200.111.134.82, con las cuales se registraron solicitudes de antecedentes sobre los comunicadores, familiares y de Harvey, de Farías y de Sergio Tudesca, otro ex militar que denunció casos de corrupción.

Según puntualiza Ciper, en las fechas en que se realizaron esas solicitudes al Registro Civil, todos los periodistas investigaban casos relacionados con corrupción militar o violaciones de derechos humanos cometidas en dictadura.

Todas las IP utilizadas son del proveedor Entel. La investigación aún no logra, sin embargo, que el Ejército o Entel confirmen qué institución utiliza cada una de las direcciones IP indicadas.

LA DECLARACIÓN

La Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte mantiene activa una indagatoria, aún desformalizada, sobre el espionaje del Ejército a Weibel, y también sobre la "Operación Topógrafo", el espionaje a cuatro ex militares que denunciaron corrupción. La investigación se amplió, luego de que el fiscal Jaime Retamal solicitara extender el radio de búsqueda, lo que dio origen al referido informe de la PDI.

Toledo Cid, quien se informó como psicólogo, declaró ante la policía civil el 23 de enero de 2020, cuando confirmó que trabaja en la DINE desde 2003 y, parcialmente, que sí solicitó documentos sobre Weibel y Farías, acciones que datan junio del 2017.

"A raíz de que el terminal de internet que utilizo es sólo para materias de uso público, sólo se utilizan sitios o lugares que cualquier persona puede ver, por lo que, en el caso de los certificados electrónicos de Mauricio Weibel Barahona y Carlos Farías Ramírez, yo solicité esos certificados a petición de un funcionario del DINE, a quien no recuerdo. No redireccioné los certificados digitales a otra casilla de correo electrónico, ya que siempre los imprimo y entrego a la persona que me lo solicitó", contó.

Fue él quien dio el otro nombre apuntado por estas acciones. "Tengo entendido que Aida Segovia Crisóstomo es militar y trabaja en la DINE, no tenemos una amistad ni tampoco sé qué funciones cumple", dijo Toledo en su declaración. Desde la misma IP que él utilizó, ella hizo solicitudes en diciembre del 2016 sobre la madre de Harvey.