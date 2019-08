Jefe de Inteligencia del Ejército insiste: "La escucha telefónica es legal"

El jefe de la División de Inteligencia del Ejército, Guillermo Paiva, insistió en que las escuchas telefónicas son legales, en el marco de la polémica por los presuntos espionajes realizados por la institución.

Paiva concurrió este martes a la Cámara de Diputados junto al ministro de Defensa, Alberto Espina, para abordar las operaciones "Topógrafo" y "W", que tuvieron como objetivo interceptar las comunicaciones de cuatro funcioanrios del Ejército y del periodista Mauricio Weibel.

"Yo puedo responder por el periodo de enero de 2018 a la fecha y he sido enfático en recalcarles que en ese periodo no ha habido ningún tipo de actividades de este tipo", dijo Paiva.

Paiva destacó que "la escucha telefónica es legal, no le puedo decir si a periodistas o no, pero nadie en Chile no está sujeto a leyes y los procedimientos especiales de obtención es una Ley de la República a la cual estamos sujetos todos los chilenos".

Al ser consultado sobre si se ha incurrido en escuchas durante este periodo, aseguró que se han realizado "de acuerdo a como establece la ley".

El diputado Gabriel Silber (DC) aseguró que la Comisión de Control del sistema de inteligencia del Estado se constituirá este lunes en las oficinas de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE).

Silber destacó que "hay ánimo de colaboración por parte del Ejército, de entregar efectivamente toda la información, lo cual pensamos que iba a ser un escollo para esta investigación, y en segundo término una disposición del ministro Espina de efectivamente deslindar responsabilidades si es que hay hechos graves y no hacer defensas corporativas en la eventualidad en que se haya utilizado la Ley de Inteligencia".

Además, citarán al ex director de Inteligencia, Schafik Nazal, al periodista Mauricio Weibel y también a Sebastián Bedoya, quien escribió el reportaje que destapó esta situación en La Tercera.