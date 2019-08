Ministro Espina comparece ante diputados por presunto espionaje del Ejército

El ministro de Defensa, Alberto Espina, acude este martes a las comisiones de Control del Sistema de Inteligencia del Estado y a la de Defensa, ambas de la Cámara de Diputados, donde los parlamentarios le pedirán explicaciones por los presuntos espionajes realizados por el Ejército.

En ambas instancias, citadas para abordar diversos temas, los parlamentarios le consultarán al secretario de Estado detalles respecto a las operaciones "Topógrafo" y "W" que tuvieron como objetivo interceptar las comunicaciones de funcionarios del Ejército que denunciaron irregularidades al interior de la institución y del periodista Mauricio Weibel que reveló un millonario fraude en la entidad.

El citado periodista acudió al Congreso este martes para sostener un encuentro con parlamentarios de la DC a la espera del desarrollo de estas comisiones y conocer lo que planteará Espina, a quien criticó duramente en Cooperativa.

"La ley no autoriza en ninguna parte el seguimiento a civiles ni mucho menos a periodistas" y agregó que en la Ley de Inteligencia no existe autorización "bajo ninguna circunstancia, es absolutamente ilegal. Por eso es tan torpe y tan ignorante las declaraciones del ministro", dijo Weibel en alusión a las declaraciones del ministro sobre que los actos del Ejército fueron autorizados por la Justicia.

"Yo no le tengo miedo a un puñado de generales corruptos pero sí hago responsable al ministro Espina de cualquier situación que afecte a mí o a mi familia", agregó.

En la misma línea, el ex ministro de Defensa, Jorge Burgos, dijo que se ve a lo menos extraño el espionaje en contra de un civil, en el caso de Weibel, un periodista que realizaba una investigación.

"Parece extraño y con los antecedentes que uno tiene no queda suficientemente claro que un periodista pueda ser objeto de eso (escuchas telefónicas), salvo que se presumiera que detrás de la actividad de ese periodista hubiera un riesgo a la seguridad del Estado, a mí no me da mucho eso, pero no tengo más antecedentes que eso", dijo el otrora secretario de Estado en conversación con El Primer Café.

"No hay duda que se abrió una discusión sobre si la medida fue bien o mal otorgada. Si fue mal otorgada va a tener un problema teórico quien la solicitó y también quien la otorgó, salvo que este último haya sido víctima de una entrega de antecedentes 'truchos' o falsos", añadió.

En la arista judicial de este caso, la Corte Suprema podría solicitar los antecedentes de la autorización que dio la Corte de Apelaciones al Ejército para realizar las interceptaciones telefónicas, algo que según fuentes del Poder Judicial aún no se ha concretado.