Ministra en visita cuestionó cuatro declaraciones juradas de Fuente-Alba

La ministra en visita Romy Rutherford cuestionó cuatro declaraciones juradas firmadas por el ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba debido a que no tendrían relación con el real destino que se le debe dar a los gastos reservados de la institución.

La magistrada consideró los trámites efectuados ante Contraloría por el ex oficial los años 2010, 2011, 2012 y 2013 para someter a proceso a la ex autoridad castrense respecto a cómo el ex general utilizaba los gastos reservados para financiar diversas actividades.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, la jueza expuso que el uso de esos dineros no "posee ninguno de los destinos que realmente se les dio a esos recursos al tenor de la Ley 19.974 que trata sobre el sistema de inteligencia".

Según el matutino, en su declaración ante la ministra Rutherford, el ex comandante en jefe aseguró que esos controles financieros eran una "rendición de cuenta genérica", que suscribía "la propuesta que hace el director de Finanzas, en conjunto con el director de Inteligencia" y que no tuvo "la capacidad de revisar toda la información".

El ex general Fuente-Alba, sometido a proceso por fraude al Fisco, declaró ayer lunes por cuarta vez ante la ministra Rutherford y allí afirmó que "firmó estos documentos en el entendido que era el procedimiento habitual, sin ningún ánimo de querer engañar a nadie".