Presupuesto: Cámara pide que partida de Defensa sea secreta tras dichos de general Iturriaga

En marco de la discusión de la ley de Presupuesto de 2025 en la Cámara Baja, parlamentarios manifestaron su molestia por la "constancia" del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, luego que en la partida del Ministerio de Defensa la comisión especial mixta rechazara la propuesta del Gobierno.

Iturriaga planteó sus reparos respecto al déficit de la propuesta que tiene para financiar a los soldados profesionales de tropa, apuntando a que no es que el dinero no alcance para pagar a los que hay, sino que no alcanza para contratar más personal y cubrir las plazas establecidas por ley.

"El Ejército hoy está definido con una planta que, por ejemplo, para los soldados de tropa profesional hay una planta de 7.000 soldados, que es lo que autoriza la ley, pero solamente se está financiando a 1.600. Hoy tengo a 1.399", sostuvo el comandante en jefe.

"Respecto a los conscriptos, los números nuestros son de 12.500, pensado en el Ejército normal, que es lo que el país ha definido, y hoy día se financia el 50%", detalló.

En ese sentido, Iturriaga advirtió que "yo solamente lo dejo como constancia, porque de repente se nos piden tareas extras, estados de excepción, etcétera, y por supuesto que todo tiene un límite".

Las declaraciones del comandante en jefe no fueron muy bien recibidas por un grupo de diputados, quienes manifestaron su molestia porque -según ellos- expuso datos supuestamente sensibles de la institución.

Por ello, el diputado Jaime Naranjo (PS) pidió que la sesión de la partida de Defensa sea declarada secreta, que de ser aceptada la propuesta, sería primera vez que se hace de esta manera.

Gobierno busca mejorar condiciones antes que aumentar las plazas

Tras la tragedia ocurrida en Putre, en la Región de Arica y Parinacota, donde perdió la vida el soldado conscripto Franco Vargas, el Gobierno decidió no aumentar el contingente, sino mejorar las condiciones de los que ya están en el Ejército.

En ese sentido, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, declaró que es importante que se apruebe el "proyecto de aumento de la remuneración de los conscriptos. Si hay mayor presupuesto se va a ocupar en mejorar las condiciones actuales, más que aumentar la cantidad de conscriptos en este momento".

"Hay medidas de orden sanitario, aprehensiones y seguros, en instrucción y entrenamiento, y sobre todo en los incentivos, ahí está el aumento de remuneración. Actualmente, a los conscriptos se les paga en líquido, en la Región Metropolitana, son alrededor de 90 mil pesos, y se está pidiendo aumentar en 50% este año y un 75% el segundo año", sostuvo.

La sesión de sala está programada para esta tarde a las 14:00 horas, con el propósito de comenzar hoy la discusión general del proyecto de presupuesto y se espera que a partir de las 18:00 horas se votará.

Asimismo, se espera que en los próximos días se vote partida por partida