Vidal y procesamiento de Fuente-Alba: No se me ocurrió chequear el patrimonio

El ex ministro de Defensa Francisco Vidal reconoció que pudo haber cometido un error al no revisar el patrimonio de los postulantes a comandante en jefe del Ejército antes de proponérselo a la entonces Presidenta Michelle Bachelet en 2009.

Esto a la luz del procesamiento del ex comandante Juan Miguel Fuente-Alba, quien dirigió la institución entre marzo del 2010 y del 2014, por la malversación de caudales públicos por cerca de 3.500 millones de pesos.

"La selección para presentarle la quina a la Presidenta de la República contemplaba, obviamente, la carrera militar, y donde uno más hacía el punto, por todas las cosas que han pasado antes y después, era en el historial de Derechos Humanos, pero nunca, a lo mejor fue una equivocación, se nos pasó por la cabeza, a mí, chequear el patrimonio", dijo Vidal. "Puede haber sido un error, de hecho hoy día se chequea el patrimonio", agregó.

El otrora titular de Defensa se refirió también a la investigación por el pago de 800 mil pesos a cada ex comandante en jefe del Ejército, dinero que recibían en efecto aparte de su jubilación.

"Yo desconocía completamente, antes y ahora, el tema de este pago a los ex comandantes en jefe del Ejército. Esto parece ser una práctica antigua", dijo Vidal.

En este escenario, el ministro de Defensa, Alberto Espina, se reunirá nuevamente con la ministra en visita Romy Rutherford, para abordar las investigaciones.

Fuente-Alba fue designado comandante en Jefe del Ejército el 2009 por la Presidenta Michelle Bachelet. Ejerció el cargo entre marzo del 2010 y marzo del 2014. (Foto: Archivo)

Transparencia pide revisar gastos reservados

Por su parte, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, sostuvo que se deberá revisar cómo se ocupan los gastos reservados así como también los recursos que se entregan por esta vía.

"Se comprueba que había un uso habitual en ese ámbito. Estamos hablando de un desvío sustantivo de fondos públicos con una finalidad completamente diversa y debería llevar a revisar completamente no sólo la normativa, y las rendiciones de cuentas y los gastos reservados, sino que también sus montos", afirmó Drago.

El abogado resaltó que "claramente esos montos tan sustantivos no están cumpliendo los fines a los que estaban reservados".

Una comisión investigadora

Aunque el Congreso está en receso, los parlamentarios ya analizan la posibilidad de establecer una comisión investigadora por estos casos en el Ejército.

"Creo que la Cámara no puede estar ajena a una investigación profunda respecto a la acción no solo del general Fuente-Alba, sino también de todo lo que ha sucedido en la institucionalidad (...) a partir de generales que están implicados en esto", dijo la diputada Loreto Carvajal (PPD).

En tanto, el diputado Ignacio Urrutia (independiente ex UDI) se mostró contrario a generar una instancia de este tipo, pero aseguró que se va a hacer igual, pues la mayoría de la Cámara de Diputados es de izquierda y "se pasan los reglamentos por cualquier parte".

"No soy partidario de hacer comisiones investigadores en la Cámara de Diputados cuando el mismo tema se está tratando en los tribunales de justicia. No me parece lo adecuado ni lo prudente y tengo entendido que además nuestro reglamento lo prohíbe, pero como aquí actúan las mayorías y la mayoría de la gente en la Cámara de Diputados es de izquierda se pasan los reglamentos por cualquier parte", añadió Urrutia.