Familia de Guillermo Figueroa, ingeniero de vuelo del Hércules: "A última hora lo subieron"

Consternados, pero con una pequeña esperanza de que ocurra en milagro, reciben minuto a minuto noticias desde la Fuerza Aérea, los familiares del sargento segundo Guillermo Figueroa (36).

El oriundo de Talcahuano -cuentan sus cercanos- no estaba considerado en el plan de vuelo inicial. Sin embargo, por su especialidad ingenieril, fue subido minutos antes del despegue.

"Él no estaba planificado para subir a ese vuelo, pero después, a última hora, lo subieron, es la información que nosotros tenemos", dijo Carolina Salgado, prima hermana de Figueroa.

Sobre el aviso de lo sucedido, Salgado señaló: "Empezaron a llamar a mis tíos anoche, altiro de la Fuerza Aérea; de hecho, el papá de él es de las Fuerzas Armadas. Se acercaron también el comandante de la repartición de mi tío y le prestaron apoyo moral y le pusieron vehículos a disposición", relató.

"Pequeña esperanza"

Respecto a cómo viven estas horas, su prima señaló que "la preocupación es la angustia de no saber nada más. Como dicen, hay una pequeña esperanza, pero por el clima, las condiciones del clima allá... No sé, no quiero pensar lo peor".

Por otro lado, Agustín Salgado, padrino y tío de Guillermo Figueroa, indicó que "las esperanzas son muy mínimas, en la zona en que cayó, el paso Drake, es muy bravo, muy mañoso hablando marinamente".

Figueroa Salgado lleva 10 años en la FACh y había realizado el viaje en reiteradas ocasiones.