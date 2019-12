Un reciente vínculo con la Región de Ñuble tuvo uno de los pasajeros del avión Hércules de la FACh siniestrado ayer, rumbo a la Base Antártica Presidente Frei Montalva.

Se trata del general de brigada Daniel Ortiz, quien cumplió funciones como Jefe de Defensa Nacional en Chillán y Chillán Viejo durante el Estado de Emergencia, tras el estallido social de octubre.

#CooperativaTeSuma El general del Ejército Daniel Ortiz, uno de los pasajeros del avión Hércules siniestrado, tiene recientes vinculos con Ñuble tras desempeñarse en octubre como Jefe de Defensa Nacional para #Chillán y #ChillánViejo pic.twitter.com/rclJ90yOjn — Ricardo (@rinunezgatica_) 10 de diciembre de 2019

El general del Ejército permaneció siete días en la nueva región, al mando de un contingente de 300 efectivos de la institución militar de las unidades de Chillán y Los Ángeles que desarrollaron labores de orden y seguridad a través de patrullajes y resguardo de infraestructura.

"No nos gusta estar en las calles haciendo este tipo de actividades", "nuestra labor no es provocar, es devolver la seguridad", "un toque de queda no tendría ninguna justificación", "los soldados de este regimiento son también vecinos de Chillán", "la gente entendió que manifestarse no es destruir", fueron algunas de sus frases más destacadas de su paso por la capital regional.