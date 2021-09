"(Son) hechos que ocurrieron en 2014. Estamos en el año 2021, no por eso no vamos no hay que sopesar lo que ocurre", dijo Baldo Prokurica tras la Parada Militar de este domingo.

Según la investigación, son 8,6 millones de dólares los que se pagaron extras por estos aparatos, además de otros gastos por repuestos.