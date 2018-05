Adopción homoparental: Gobierno mantiene el suspenso

El ministro de Justicia, Hernan Larraín, confirmó este martes que la indicación sustitutiva al proyecto de ley de adopción se presentará posterior a la cuenta pública presidencial de este viernes 1 de junio.

"El Gobierno ha resuelto no ingresar hoy la indicación, sino que hacerlo en unos días más, luego de la cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera", aseguró el secretario de Estado.

El jefe de la cartera agregó que "creemos que así vamos a lograr interiorizar un poco más a los parlamentarios de nuestra coalición respecto de la propuesta. La indicación está lista y esperamos que se empiece a tramitar lo antes que se pueda, dentro de estos espacios que a veces son necesarios".

Ganó la UDI. Indicación por proyecto de adopción no llegará mañana a la comisión de Familia. Fue compromiso de ministro y no se cumple. "Si no llega, lo consideraré una declaración de guerra", dijo hace días @PamJiles ... lo ratifica?