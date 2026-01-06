Exministra Etcheverry asumió como jefa de asesores tras salida de Felipe Melo

Aisén Etcheverry, exministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, asumió este martes como nueva jefa de asesores del Gobierno.

La otrora secretaria de Estado llega en reemplazo de Felipe Melo, quien presentó su renuncia al Presidente Gabriel Boric, según confirmó la Prensa de Presidencia en un comunicado.

"El Presidente agradece el compromiso y trabajo desempeñado por Felipe Melo", indicó el escrito, que confirmó también la llegada de Etcheverry al cargo a menos de tres meses de que el Gobierno finalice su administración.

Melo, antes de llegar al Segundo Piso, fue director nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública. Su arribo se produjo tras la polémica salida de Miguel Crispi.

Etcheverry, en tanto, asumió como ministra el 10 de marzo de 2023, y ganó alta figuración pública a contar de diciembre de 2024, cuando reemplazó, en calidad de subrogante, a la vocera Camila Vallejo (PC), cuando inició su periodo prenatal.

Tras dejar la cartera de Ciencia, la frenteamplista llegó -en julio pasado- al gabinete presidencial como jefa de Planificación Estratégica.