Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.0°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Gobierno

Exministra Etcheverry asumió como jefa de asesores tras salida de Felipe Melo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La otrora secretaria de Estado, que asumió su cartera de Ciencia en marzo de 2023, tuvo una alta figuración pública al subrogar a la vocera Camila Vallejo a fines de 2024.

Exministra Etcheverry asumió como jefa de asesores tras salida de Felipe Melo
 ATON (archivo)

Este nombramiento se produce a menos de tres meses de que la actual administración presidencial finalice su periodo en el poder.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Aisén Etcheverry, exministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, asumió este martes como nueva jefa de asesores del Gobierno.

La otrora secretaria de Estado llega en reemplazo de Felipe Melo, quien presentó su renuncia al Presidente Gabriel Boric, según confirmó la Prensa de Presidencia en un comunicado.

"El Presidente agradece el compromiso y trabajo desempeñado por Felipe Melo", indicó el escrito, que confirmó también la llegada de Etcheverry al cargo a menos de tres meses de que el Gobierno finalice su administración.

Melo, antes de llegar al Segundo Piso, fue director nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública. Su arribo se produjo tras la polémica salida de Miguel Crispi

Imagen foto_00000002
Antes de su llegada al equipo de asesores, Felipe Melo se desempeñó como director nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública. FOTO: ATON)

Etcheverry, en tanto, asumió como ministra el 10 de marzo de 2023, y ganó alta figuración pública a contar de diciembre de 2024, cuando reemplazó, en calidad de subrogante, a la vocera Camila Vallejo (PC), cuando inició su periodo prenatal.

Tras dejar la cartera de Ciencia, la frenteamplista llegó -en julio pasado- al gabinete presidencial como jefa de Planificación Estratégica.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada