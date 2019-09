Abogado defensor de Cubillos: Hay que tomar en serio a las instituciones

El abogado Francisco Cox, que defenderá a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, ante la acusación constitucional en su contra, realizó un llamado a "tomar en serio" a las instituciones.

En conversación con El Mercurio, el ex militante PPD explicó su decisión de tomar el caso, precisando que "pese a que yo no soy partidario de este gobierno y no estoy de acuerdo con la mayoría de sus iniciativas, es fundamental que tomemos en serio a las instituciones, las cuidemos y que las herramientas se usen con el sentido para el cual fueron previstas".

"Un proceso democrático tiene sentido si es que la alternancia en el poder es legítima y es verdadera, eso significa que una ministra tiene derecho a tener su propia agenda cumpliendo la Constitución y las leyes. En este caso, parece haber un intento de controlar una agenda política", sostuvo.

Para el experto, no existe "ninguna infracción a la Constitución o a las leyes por parte de ella. Se ve que se fuerzan los argumentos, porque no les gusta la ministra, hay un intento de deshacerse de una persona que legítimamente puede que no les guste, pero no estamos en un sistema parlamentario".

"Remover a un funcionario de su cargo es el equivalente en materia penal a una pena de muerte, es la extinción de esta persona como funcionario público, por lo tanto esto no puede ser tomado livianamente", puntualizó.

"Este gobierno tiene todo el derecho de plantear sus reformas, y si las pierde, las pierde. Pero que la ministra no haya cumplido con sus funciones legales y constitucionales, eso es absolutamente falso", sentenció el abogado.