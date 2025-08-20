Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago15.5°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Gobierno | Gabinete

Ante "trascendidos", Mulet rechaza despido en castigo de ministro FRVS

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Remover a Esteban Valenzuela porque su partido se restó de la lista oficialista unitaria "sería una torpeza casi infantil", aseguró el excandidato presidencial.

Ante
 ATON

Fuentes de Gobierno indican que el titular de Agricultura dijo adiós, este miércoles, a sus equipos.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde y Social (FRVS), abordó los rumores sobre la remoción del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, militante de su partido.

El exprecandidato presidencial, si bien dijo que no tiene información oficial y habló de "trascendidos", calificó la situación como una "torpeza casi infantil" si es que la salida del secretario de Estado estuviera relacionada con la decisión del FRVS de impulsar una segunda lista parlamentaria separada del resto del oficialismo.

El diputado defendió la gestión del titular de Agricultura, asegurando que ha logrado "mostrar cifras exitosas".

"Acá no podemos dañar, además, la ejecución del término del Gobierno, creo que hay una muy buena gestión en Agricultura, que no ha tenido grandes dificultades. Es uno de los legados de este Gobierno gracias a Esteban Valenzuela. Entonces creo que sería muy torpe hacer eso. Ojalá no ocurra, pero si se llegara a hacer, me parecería muy torpe", apuntó Mulet.

Valenzuela se despidió de su equipo

Fuentes de La Moneda indicaron a Cooperativa que el ministro de Agricultura se despidió hoy de su equipo.

Desde la mesa directiva de la FRVS, en tanto, confirmaron que el propio Venezuela les notificó su salida del gabinete.

Su remoción surge después de que el FRVS formara un pacto parlamentario con otros partidos bajo el nombre "Verdes, Regionalistas y Humanistas", una decisión que los apartó de la lista unitaria del oficialismo. La situación se volvió aún más compleja al incluir en esa lista a un diputado de oposición, como es el caso de Miguel Ángel Calisto, de Demócratas.

Por su parte, el Presidente Gabriel Boric no se ha referido al tema. Tras una actividad en Chillán, el Mandatario se marchó rápidamente sin dar declaraciones a la prensa.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada