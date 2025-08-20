Ante "trascendidos", Mulet rechaza despido en castigo de ministro FRVS

El diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde y Social (FRVS), abordó los rumores sobre la remoción del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, militante de su partido.

El exprecandidato presidencial, si bien dijo que no tiene información oficial y habló de "trascendidos", calificó la situación como una "torpeza casi infantil" si es que la salida del secretario de Estado estuviera relacionada con la decisión del FRVS de impulsar una segunda lista parlamentaria separada del resto del oficialismo.

El diputado defendió la gestión del titular de Agricultura, asegurando que ha logrado "mostrar cifras exitosas".

"Acá no podemos dañar, además, la ejecución del término del Gobierno, creo que hay una muy buena gestión en Agricultura, que no ha tenido grandes dificultades. Es uno de los legados de este Gobierno gracias a Esteban Valenzuela. Entonces creo que sería muy torpe hacer eso. Ojalá no ocurra, pero si se llegara a hacer, me parecería muy torpe", apuntó Mulet.

Valenzuela se despidió de su equipo

Fuentes de La Moneda indicaron a Cooperativa que el ministro de Agricultura se despidió hoy de su equipo.

Desde la mesa directiva de la FRVS, en tanto, confirmaron que el propio Venezuela les notificó su salida del gabinete.

Su remoción surge después de que el FRVS formara un pacto parlamentario con otros partidos bajo el nombre "Verdes, Regionalistas y Humanistas", una decisión que los apartó de la lista unitaria del oficialismo. La situación se volvió aún más compleja al incluir en esa lista a un diputado de oposición, como es el caso de Miguel Ángel Calisto, de Demócratas.

Por su parte, el Presidente Gabriel Boric no se ha referido al tema. Tras una actividad en Chillán, el Mandatario se marchó rápidamente sin dar declaraciones a la prensa.