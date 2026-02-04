Bilateral en Hacienda: Ministro Grau y Jorge Quiroz se reúnen esta tarde

El actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se reunirá esta tarde con el economista Jorge Quiroz, quien asumirá esas funciones en cinco semanas más con la investidura de José Antonio Kast.

La cita ha estado antecedida de algunas declaraciones cruzadas a propósito de conceptos como la "emergencia económica" -que plantea Quiroz- respecto del déficit fiscal; versus, a una economía normalizada que se va a entregar a la nueva Administración, según el actual secretario de Estado, tras conocerse los datos del Imacec de diciembre.

La reunión tendrá lugar en Teatino 120 a las 15:00 horas, donde se espera que ambos realicen un posterior punto de prensa.

En paralelo, un encuentro similar se dará en el Ministerio de Economía, donde el biministro Álvaro García, que también lidera Energía, recibirá al futuro biministro Daniel Mas, quien asumirá Economía y Minería.

"Hemos preparado una agenda de trabajo con las futuras autoridades muy intensa, que estamos iniciando en este momento. Le vamos a transferir toda la información respecto de la forma de operación del ministerio, los logros que ha alcanzado, las tareas pendientes y los énfasis que nosotros sugerimos el próximo gobierno tenga", dijo García.

Asimismo, sostuvo que "Chile enfrenta una enorme oportunidad económica en el futuro, tiene bases económicas para crecer más rápido de lo que lo ha venido haciendo y eso es lo que queremos destacar en la reunión con el próximo ministro".

CPC: Agilizar permisos sigue siendo una de las prioridades

Por su parte, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien tuvo una experiencia similar de traspaso de inforamción en 2018 al asumir la cartera de Energía, enfatizó en la agilización de los permisos.

"Es un diagnóstico compartido, ya hace un par de años, de que el sistema de permisos en Chile es profundamente lento y engorroso. Así que la verdad es que todo lo que se puede hacer en traspaso de conocimientos, de conversaciones ya avanzadas, implementación de lo que es la ley de permisos sectoriales y ampliación también de su cobertura", afirmó.

Jiménez enfatizó que "creo que ese trabajo que se ha sostenido en el tiempo y con la disposición que ha mostrado la autoridad entrante de profundizarlo, es muy importante para poder atraer inversiones en Chile que permitan además redoblar los esfuerzos por mejorar y aumentar el crecimiento económico de nuestro país".

La presidenta de la CPC se refirió a la situación luego del inicio de la construcción del proyecto Kimal-Lo Aguirre, línea de transmisión eléctrica de lata tensión de más de 1.300 kilómetros que conectará Mejillones (Región de Antofagasta) con Lo Aguirre, en la comuna de Pudahuel.

La iniciativa logró agilizar su tramitación con la reducción de plazos con la Ley de Permisos Sectoriales.

Al respecto, el gerente general del proyecto, Sebastián Fernández, señaló que "hay algo fundamental en el origen de esta obra. Es un proyecto país, es el reflejo de una mirada a largo plazo de Estado, que nace, se ejecuta y se termina más allá de los ciclos políticos. Este tipo de obras solo es posible cuando existe articulación entre el sector público y el sector privado".

Asimismo, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que "este proyecto pasó por evaluación ambiental en dos años. Dada la magnitud de la intervención en el territorio, pasando por 28 comunas, cinco regiones, tuvo una excelente evaluación. Y lo que siempre decimos, cuando un proyecto es bueno, fluye".

El proyecto cuenta con una inversión estimada de 1.500 millones de dólares y la creación de cerca de 6.200 empleos durante su construcción.