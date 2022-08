Boric: "Nadie nace sabiendo, el ministro Jackson cuenta con mi respaldo"

El Presidente Gabriel Boric aseguró este jueves que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, cuenta con su total respaldo, tras el chaparrón de críticas que recibió en la víspera, tanto de la oposición como del oficialismo, por la tesis de superioridad ética que atribuyó a su generación en comparación con quienes condujeron el Estado en las últimas décadas.

"Lo tenemos que hacer (trabajar) con mucha humildad, con mucha humildad, porque acá nadie nace sabiendo. Solamente si trabajamos unidos con quienes nos antecedieron -y por eso yo converso permanentemente con ex presidentes y la ex presidenta, también con ex ministros- vamos a ir trabajando mejor", afirmó el Mandatario a la prensa.

"El ministro Jackson cuenta con mi apoyo. El ministro cuenta con mi respaldo", enfatizó Boric, agregando que "permanentemente estoy evaluando a nuestro gabinete, a todas las personas con las que trabajamos y eso no les quepa duda".

La polémica -que motivó críticas y burlas- llegó en un pésimo momento para Jackson: justo cuando Boric le había encargado coordinar y sistematizar los acuerdos de las coaliciones oficialistas, previos al plebiscito, para reformar la nueva Constitución tras el eventual triunfo del Apruebo.

Con un mensaje revelado por La Tercera, enviado la tarde del miércoles al grupo de WhatsApp del comité político ampliado, la ministra del Interior, Izkia Siches, buscó controlar la reacción de timoneles oficialistas a la controversia que se generó con su par de la Segpres: "Estimados presidentes de partidos. Estamos en el ojo del huracán. Buscarán cualquier cosa para hacernos pelear, distorsionar o dañar. Muy atentos a los errores no forzados y a no caer en su juego. Este es un gobierno diverso en edades, experiencias y miradas. #Seguimos".

Tras conocerse públicamente este mensaje, la jefa de gabinete señaló a la prensa que "es importante que todos quienes somos parte del Gobierno comprendamos nuestras diferencias y sanas diferencias para poder consolidar un trabajo conjunto".

"Es importante que las definiciones de ministros que están en el Gobierno, que siguen en él, es una prerrogativa presidencial y creo que no le compete ni a la oposición, al Gobierno ni a ninguna persona opinar en torno a aquella potestad, y menos hacerlo por la prensa", enfatizó.

INSULZA Y SOTO SEPULTAN OPCIÓN DE UNA SOLA COALICIÓN GOBERNANTE TRAS DICHOS DE JACKSON

Si bien el ministro ofreció disculpas ayer desde el Congreso en Valparaíso, sus dichos siguen generando reacciones: el senador José Miguel Insulza (Partido Socialista) y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD), dieron por muerta la posibilidad de que Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático confluyan hacia una sola coalición gobernante.

"Cuando uno forma una coalición o unas o cualquier sociedad persigue determinados valores. Si los eventuales socios creen que nuestros valores son distintos a los de ellos -y los de ellos son superiores, por cierto- naturalmente no hay muchas posibilidades de coalición. Cuando el señor está dando la lección, hablándole a sus convencidos y explicándoles por qué actúan como actúan, entonces implica una especie de proclama, de superioridad moral", sostuvo el ex "Panzer".

"Igual vamos a seguir trabajando. Nada más que el Presidente Boric, que evidentemente nunca ha dicho nada para asociarlo con esa forma de pensamiento, va a tener que ver las formas de parchar, de pegar, su coalición, para poder seguir gobernando bien", señaló el parlamentario.

En la misma línea, el diputado Soto afirmó, a través de Twitter, que la idea de una sola coalición "hay que descartarla categóricamente".

"El deber del socialismo democrático es reconstruir y modernizar la centro izquierda con mirada de futuro, menos ideologizada y con más sentido común. Un país polarizado necesita un dique al populismo y los extremos", advirtió el líder de la Cámara Baja.

La idea de 1 sola coalición hay que descartarla categóricamente. El deber del socialismo democrático es reconstruir y modernizar la centro izquierda con mirada de futuro, menos ideologizada y con más sentido común. Un país polarizado necesita un dique al populismo y los extremos. — Raul Soto Diputado (@Raul_Soto1) August 4, 2022

"REACCIONES DESTEMPLADAS"

Desde Apruebo Dignidad, el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social) manifestó que, "independiente del debate de las dos coaliciones, somos un bloque oficialista único, con una responsabilidad y un rol que no se condice con muchas reacciones destempladas, dramáticas, respecto de dichos que ya fueron aclarados".

"Yo invitaría a los parlamentarios a concentrarnos en lo importante, en lo que nos une y en no hacer polémicas por pequeñeces. Al Gobierno se le cuida porque es nuestra herramienta para hacer los cambios sociales", abogó el legislador.