Casos de acoso laboral motivaron baja de asesor de la ministra de la Mujer

Pese a estar confirmado como parte del equipo, Jorge Álvarez no alcanzó a asumir la dirección jurídica del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, tras descubrirse que cuenta con antecedentes de acoso laboral.

Álvarez aparece en una imagen publicada en Instagram hace solo tres días, protagonizada por la ministra Judith Marín y sus subalternos.

"Un gran equipo para un gran desafío. Ustedes saben que el trabajo en equipo es fundamental para lograr resultados", posteó la nueva autoridad.

Sin embargo, de acuerdo con La Segunda, el asesor quedó a medio camino por registrar causas de acoso laboral contra funcionarias con quienes trabajó en otras instituciones públicas.

Al respecto, la cartera aclaró que "luego de los distintos procesos de evaluación, llegamos a la conclusión de que no cumplía con nuestros exigentes estándares para ser parte", e incluso aseguraron que "tenía acusaciones que son inaceptables".

El vespertino también da cuenta que, según datos de Transparencia, Álvarez es director jurídico del Municipio de Santiago, donde recibe un sueldo bruto de 5,3 millones de pesos, y en noviembre de 2019 fue denunciado por ejercer prácticas antisindicales.