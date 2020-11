En El Primer Café de Cooperativa, el director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, cuestionó el actuar de la oposición en el Congreso al tomar decisiones que -en su criterio- no aportan y no están ligadas a las demandas ciudadanas. Apuntó específicamente a la acusación constitucional contra el ahora ex ministro del Interior Víctor Pérez. Según Alvarado, la oposición está empeñada en no dejar avanzar al Gobierno, pese que "da un mensaje de querer grandes transformaciones, pero por la vía institucional". "Lo que vemos en el Congreso no deja de sorprender: el espectáculo que está dando el Parlamento con una acusación constitucional sumamente irresponsable en el momento que vive el país con la cual nadie gana", planteó.

