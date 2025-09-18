Dimite seremi tras polémico "asado de planificación"

El seremi de Transportes de Valparaíso, Benigno Retamal (FRVS), presentó su renuncia tras la polémica ocurrida el viernes, cuando participó de una "jornada de planificación" que se realizó en la casa de una funcionaria de la entidad, que terminó siendo un asado.

El hecho fue cuestionado por diputados de oposición debido a que supuestamente afectó la atención de público al acortar el horario laboral, pese a que el ahora exseremi aseguró que que la actividad "no interfirió con las labores diarias", consignó El Mercurio de Valparaíso.

Según trascendió, el asado se realizó en la casa de la encargada de la Unidad del Registro de Transporte Público Regional, y quienes acudían podrían marcar su salida a las 11:00 horas, mientras que lo que no participaban debían cumplir con su jornada completa.

"Se ha aceptado la renuncia de don Benigno Retamal (...) a contar del 18 de septiembre", informó el Ministerio de Transportes a través de un comunicado, en el que también precisó que "como subrogante asumirá Susana Fuxs Gamboa, profesional de la SeremiTT".

El delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Yanino Riquelme, señaló que no se volverán a referir al tema: "Ya hay un comunicado oficial desde el Ministerio de Transporte. Hay una decisión personal, por lo que entendemos. Por lo tanto, no nos vamos a referir más. Vamos a esperar para poder después hacer la designación del nuevo titular".

Respecto a Fuxs, el delegado aseveró que "no puedo opinar respecto de los funcionarios. Es una funcionaria de carrera, que esperamos que siga adelante con los procesos que tenemos en Transportes".

Retamal fue nombrado en el cargo a principios de 2025 tras el breve periodo en que estuvo como seremi Enrique Vinet, quien también dimitió.

En 2023, Retamal dejó el cargo para competir por la alcaldía de Los Andes, pero no tuvo éxito. Luego de su salida asumió Edgar Piqué como seremi, quien también renunció, y en su reemplazo retornó Retamal.

"Invité a un almuerzo para tener un espacio de conversación laboral en conjunto, (por) la importancia que tiene el fortalecimiento del trabajo en equipo", explicó Retamal a un medio radial.