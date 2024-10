En medio de críticas, Ministerio de la Mujer explica por qué no se querelló contra Monsalve

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (Frente Amplio), explicó este domingo por qué el Gobierno no se querelló contra el exsubsecretario Manuel Monsalve, en medio de las críticas de la oposición por una aparente reacción tibia y con "doble estándar" frente a este tipo de casos.

Tras enterarse de lo ocurrido el jueves -mismo día en que el escándalo se hizo público- Orellana no se refirió directamente al exsubsecretario del Interior ni condenó los hechos, como en otras ocasiones.

Por lo anterior, diputadas de distintas bancadas y de la Comisión de Género en la Cámara cuestionaron el carácter feminista del Gobierno.

En conversación con Chilevisión, la titular de la Mujer sostuvo este domingo que, tras enterarse de lo ocurrido, tomó las medidas correspondientes para este tipo de casos, por lo que solicitó a la encargada de la Unidad de Violencia contra Las Mujeres que se contactara con su contraparte de la Fiscalía Centro Norte, con la finalidad de ponerse a disposición de la víctima.

"Me parece muy grave que, en medio de un caso de tanta gravedad -porque estamos hablando de uno de los delitos más graves de nuestro Código Penal-, parlamentarias me acusen de no hacer cosas desconociendo (ellas) la ley", manifestó la ministra.

"Una diputada me decía: 'La ministra no ha interpuesto una querella'. El delito de violación es un delito de acción penal pública previo instancia particular, lo que (explicado) para el común de los humanos significa que nosotras estamos a disposición de la víctima y podemos presentar la demanda y representarla si es que ella nos otorga la representación. Por lo tanto, la acción pertinente y lo que hicimos fue ponernos a disposición", complementó.

Orellana también destacó que uno de los factores por los que no se contactó directamente con la denunciante tiene que ver con el hecho de que se buscó evitar una situación de revictimización.

Críticas de Chile Vamos

Las declaraciones de Orellana apuntan directamente a la diputada Carla Morales (RN), quien expuso -en El Mercurio- que la ministra debería dar un paso al costado, argumentando que si se tratara de otro caso, el Gobierno ya habría realizado acciones judiciales.

Luego las declaraciones de la secretaria de Estado de este domingo, la diputada Morales respondió que "aletazos de ahogada es lo que está dando ahora la ministra de la mujer, Antonia Orellana, en el marco del 'caso Monsalve'. Sigue sin asumir su reacción tardía y sin compromisos reales. Hoy la vimos muy pasiva evadiendo la responsabilidad y claramente las preguntas".

Por su parte, diputada Marlene Pérez (UDI) manifestó que "a mí me parece intolerable lo de la ministra Orellana. Después de cinco días saca la voz con algo más de fuerza, cuando nosotros esperábamos que, desde el primer momento que se dio a conocer esta situación, ella saliera con mucha fuerza y vehemente condenando la situación y protegiendo a la víctima, algo que no ocurrió".

Después de cinco días la #MinistraOrellana saca la voz con algo más de fuerza, el primer día que hablo no fue vehemente y mostró cero protección y empatía por la víctima, fue más fuerte su intención de proteger a uno de los suyos. Inaceptable! El doble estándar del Gobierno. — Marlene Pérez Diputada (@mperezdiputada) October 20, 2024

Nuevos cuestionamientos

Durante esta jornada se conocieron nuevas críticas por el actuar de Orellana. La diputada Camila Musante (independiente-PPD) puntualizó que el hecho de que la ministra no se haya enterado antes de la denuncia, no le quita la responsabilidad de su vocería, en la que tomó distancia.

"Hubiésemos esperado una ministra más empática en relación a la víctima, como se ha visto en otras vocerías, y no esta suerte de pequeña cuenta pública en relación a lo que se ha hecho desde el Gobierno y las leyes que se han aprobado. Como diputada y también como mujer, me duele ver distancia en relación a la situación que está viviendo la víctima", expresó Musante.

"Lamentablemente, hoy día (Orellana) está dando clases explicativas de los procesos que conlleva esta situación, pero su discurso como ministra frente a este hecho, como parte de Gobierno además, hoy día debiera ser mucho más duro, enfático, y claro", criticó, en tanto, la diputada Karen Medina (independiente).