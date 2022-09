El exconvencional del Partido Socialista, Ricardo Montero, asumió como jefe de gabinete de la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD).

Montero, quien fue coordinador de la Comisión de Sistema Político en la Convención Constitucional, ya se había desempeñado como jefe de gabinete durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, en las carteras de Defensa e Interior.

Desde su mismo partido surgieron voces críticas a dicho nombramiento debido a las medidas tomadas en el órgano constituyente respecto al estado de excepción en la propuesta, la cual finalmente fue rechazada el pasado domingo.

"Creía que era una broma de mal gusto, pero esto ya es inaceptable, es no entender absolutamente nada. Ayer fue la ministra (de la Segpres) Ana Lya Uriarte a hablar con nosotros y en menos de 24 horas nos aplican una estocada, porque eso es, querer colocar a estos mismos señores que le hicieron tanto daño al país con la construcción de un texto constitucional desde el odio, desde la rabia, desde el resentimiento", expresó el senador socialista Fidel Espinoza.

Además, señaló que "hay que ver cuáles fueron sus aportes que hizo (Montero) en la Convención Constitucional en el tema de la Macrozona Sur; que Chile averigüe que fue lo que planteó en esas temáticas tan sensibles para el Ministerio del Interior. De verdad que una vez más me siento profundamente decepcionado".

Si van a comenzar a instalar en los cargos de @GobiernodeChile a los principales responsables de la debacle del 4/S , mejor cierren la puerta por fuera y no nos pidan nada. Al menos conmigo no. No aprendieron ni entendieron nada de nada. pic.twitter.com/QMFXgCrNLt