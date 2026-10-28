Gobierno: Pavez no llegaba a tiempo a la A3C si lo mandábamos en un vuelo comercial

El subsecretario Segegob y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, abordó la polémica foto de su par del Interior, Máximo Pavez, sobre un jet de la Fuerza Aérea, y aseguró que no fue enviado a la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), celebrada en República Dominicana, en un vuelo comercial porque su participación se decidió a última hora.

El error comunicacional del subsecretario fue asumido por su jefe directo, el biministro Claudio Alvarado, quien señaló que la fotografía pecó de un alarde en cómo era transportada la autoridad. En la imagen, se puede ver a Pavez mirando el horizonte, mostrando su reloj y hablando por teléfono, a bordo de un jet de la FACh.

El tema motivó a diputados del Frente Amplio a oficiar al Ministerio del Interior para que informara el costo de ese vuelo. Según estimaciones que se han hecho en portales web, solo en combustible se hubiera necesitado del orden de 50 millones de pesos, sumado los gatos operaciones; mientras, que el costo de los pasajes ida y vuelta a Costa Rica de un avión comercial bordea los 700.000 pesos.

Ante la polémica, Arenas aseveró que "terminamos muy tarde la decisión que se iba a adoptar con relación a la cita que se dio en República Dominicana. No alcanzaba a llegar en tiempo y forma el subsecretario Pavez si lo mandábamos en un vuelo comercial, por eso se entendió que había que hacerlo en forma directa".

"El subsecretario Pavez habló con el ministro Alvarado, el ministro Alvarado le hizo ver que había sido un profundo error la fotografía, él reconoció el error y, por lo tanto, bajó de forma inmediata esa fotografía y no tenemos más comentarios que hacer al respecto", afirmó.

Chile debe definir si adherir o no la coalición anticárteles de Trump

En paralelo, el Gobierno todavía debe definir si va a adherir a la coalición anticarteles impulsada por Donald Trump. Esa decisión tampoco ha estado exenta de polémicas, debido a que ha trascendido una diferencia entre el gabinete y el segundo piso de La Moneda.

En concreto, trascendió que el ministro de Defensa, Fernando Barros, es partidario de que Chile se mantenga como observador, versus al líder del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, y Eitan Bloch, asesor internacional del Presidente José Antonio Kast, que optan por que Chile se sume a la coalición.

Desde el Ejecutivo han dado señales de cautela y anunció un proceso de socialización con otros organismos como el Congreso Nacional.

El diputado Jorge Brito (FA), de la Comisión de Defensa, celebró que "el Gobierno escucha a los expertos. Ahora es necesario que les haga caso y que no se preste para el show del presidente Trump, que pone en riesgo la seguridad y la defensa de Chile".

"En estos aspectos no hay que improvisar. El Gobierno se ha dado tres vueltas en el aire para caer donde mismo, y es necesario que la seguridad sea un tema de Estado, para lo cual hay que dejar de improvisar", afirmó.

Estados Unidos habría dado un plazo de 30 días para que Chile tome una decisión concreta al respecto. No obstante, Gonzalo Arenas enfatizó que "nadie le exige plazos a un país soberano".