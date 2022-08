Izkia Siches no suscribió la tesis de superioridad ética que atribuyó Giorgio Jackson a su generación

La ministra del Interior, Izkia Siches, abordó este miércoles los dichos de su par de la Secretaría General de Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, en alusión a "la generación que nos antecedió", que le valieron diversos cuestionamientos de diputados y senadores, incluso del oficialismo.

En una transmisión en vivo a través de la plataforma Twitch, el ex líder estudiantil se jactó de que "nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del Gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centro izquierda y la izquierda. Yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza".

Consultada por estas declaraciones, Siches dijo a la prensa en La Moneda que "hay que tomar las palabras que ha dicho nuestro Presidente, partimos este Gobierno sobre hombros de gigantes".

"Este es un Gobierno que está constituido por múltiples generaciones y diversas miradas políticas que pretenden contribuir al desarrollo del país", aseguró la jefa de gabinete tras la reunión semanal de evaluación del estado de excepción en la macrozona sur.

Enfatizó, no obstante, que "sin duda tenemos también el deber de aprender de los aciertos y errores, no de las generaciones, sino de los gobiernos anteriores para desafiarnos a hacerlo mejor", y remarcó que "me quedo con es mensaje en torno al desafío de nuestro gobierno".