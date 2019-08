Ministra Cubillos desestimó motivos para acusación: He cumplido las leyes

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, desestimó motivos para enfrentar una eventual acusación constitucional, luego de que el Partido Socialista confirmara que llevará adelante esta acción.

La secretaria de Estado aseguró que ha cumplido y ha velado por hacer que las leyes se cumplan.

"Para que opere tiene que acreditarse, no el tener diferencias políticas con un ministro, si no que acreditar incumplimiento de la ley y yo no solo he cumplido cada una de las leyes al pie de la letra si no que he sido especialmente proactiva en velar que la ley se cumpla, si no que cada recurso destinado a la educación pública llegue a donde tiene que llegar que es a los niños que ahí zse educan", dijo la titular de Educación.

Asismismo, respaldó los dichos de Cecilia Pérez respecto al PS para que aclare los supuestos vínculos de militantes con el narcotráfico, palabras que molestaron al socialismo y que llevaron al partido a confirmar esta acusación constitucional.

"La ministra Cecilia Pérez no dijo nada diferente de lo que no hayan dicho algunos dirigentes del PS cuando surgió el conflicto de las elecciones internas", sostuvo la titular del Mineduc.

Sobre el Instituto Nacional, la ministra Cubillos dijo que nadie quiere tener a la Policía en los colegios, pero primero nadie quiere tener a encapuchados vulnerando el derecho de una mayoría que quiere estudiar en paz.