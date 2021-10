Ministra Rubilar dijo no haber destinado "ni un solo peso" a ninguna campaña política

La ministra de desarrollo social, Karla Rubilar, se refirió este lunes al reportaje emitido por Teletrece en el que se señaló que ella y su pareja usaron recursos del ministerio para la campaña de este último: el periodista Cristián Pino es candidato a diputado en cupo RN por el Distrito 8.

En declaraciones al diario La Segunda la ministra afirmó que "siempre he dado la cara en momentos difíciles y esta no será la excepción".

El reportaje dio a conocer que funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social realizaron tareas para la candidatura de Pino por órdenes expresas de ella, en horario laboral.

Según la investigación periodística este hecho ocurrió vía WhatsApp, en un grupo en el que también participaba el candidato a la Cámara Baja.

Por otra parte, cinco funcionarios del ministerio afirmaron en un comunicado que los trabajos aludidos fueron fuera del horario laboral, con recursos propios y motivados por la cercanía que tienen con el candidato.

La ministra salió al paso y en el vespertino afirmó no haber destinado recursos públicos a la campaña de Pino y además dijo estar muy dolida por esta situación.

"No he destinado ni un solo peso del Estado ni recursos públicos para una campaña política y nunca he obligado a ningún funcionario a hacer algo indebido", declaró.

En tanto, el diputado Gabriel Ascencio (DC) ingresó una denuncia a la Contraloría a través de un oficio en que se acusa intervención electoral de la ministra.

"Le he pedido a la Contraloría que inicie una investigación con el objeto de que se determinen las responsabilidades de la señora ministra y de otros funcionarios que aparecen involucrados", declaró el legislador.

🔴Tras los hechos difundidos, tanto en prensa como en redes sociales, hemos recibido denuncias ciudadanas y parlamentarias. Sobre el caso, se solicita informe al @MinDesarrollo. pic.twitter.com/sFTV0RVS3L — Contraloría (@Contraloriacl) October 18, 2021

Además Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, indicó que hay normas expresas de Contraloría y del Ministerio del Interior que fueron pasadas a llevar con los hechos denunciados.

Reacciones en RN

Antes de la que la ministra hiciera sus descargos desde la Moneda, personeros del oficialismo reaccionaron a la información emitida por el reportaje.

El diputado Camilo Morán (RN), designado tras la salida de Mario Desbordes del parlamento y quien hoy va por la reelección en el distrito 8 como compañero de lista de Pino, dijo que estos hechos no pueden ocurrir.

En un contacto con Bienvenidos, Morán dijo que es "complicado hablar de este tema"

"Como todos saben, ser parte de la misma lista genera una competencia. En el caso del distrito 8 hoy día tenemos un cupo de Renovación Nacional, que lo ocupo yo, y él va en la misma lista mía", comentó el diputado.

Si bien dejó claro que tiene una buena imagen de Pino, declaró que los hechos son graves y "la transparencia y la ética no tienen doble estándar, es uno solo y hay que ser riguroso con ello".

Sobre la ministra, el diputado dijo que tienen una buena opinión "pero acá se está cometiendo un error y espero que la Contraloría limpie un poco el camino respecto a esto".

Miguel Mellado, también diputado de Renovación Nacional, afirmó que "el amor es más fuerte y a veces ese amor hace cometer algún error involuntario".

En tanto el presidente del partido, el senador Francisco Chahuán, mencionó que espera que los hechos se investiguen y comentó que según la información que poseen "no creemos que haya un uso de recursos públicos y por lo tanto estos hechos tienen que ser clarificados".

Además, al ser consultado sobre el cargo de la ministra, dijo categóricamente que no tiene que renunciar ni lo va a hacer. Y sobre el apoyo a Cristián Pino comentó que se tiene que investigar y clarificar lo ocurrido.