Oficialismo ve con desconfianza diálogo del Gobierno con la oposición

El Gobierno intensificó este lunes sus reuniones con fuerzas políticas para avanzar en el Plan de Reconstrucción Nacional, pero el ejercicio enfrenta una tensión interna: desde el propio oficialismo se advierte que sentarse a conversar con la oposición puede ser un error.

Dirigentes de la derecha señalaron a Cooperativa, fuera de micrófono, que han recomendado a La Moneda no detenerse tanto en la oposición, porque advierten que, de llegar a acuerdo, el Frente Amplio y el Partido Comunista "siempre querrán ir por más".

La desconfianza también se expresó en términos formales. Desde UDI calificaron como un "error político innecesario" abrir el diálogo con el FA y el PC.

El diputado Jaime Coloma (UDI), integrante de la Comisión de Hacienda, manifestó que "siempre vamos a valorar que el Gobierno abra canales de diálogo, inclusive con los sectores más duros de oposición. Pero ese diálogo tiene que ser sincero y constructivo".

"Lo que no puede pasar es que algunos vayan a La Moneda o al Congreso simplemente a tomarse la foto para después salir a bloquear todo, criticar todo y tratar de blanquear su falta de propuestas", advirtió.

El clima desde la izquierda

La desconfianza, sin embargo, no es unilateral. Desde la vereda opuesta, la oposición también llega a las reuniones con reparos.

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, se reunió en la sede del Congreso en Santiago con la bancada del PC e independientes, en la antesala al encuentro con el Frente Amplio en La Moneda. Desde la Segpres reconocieron que estos serán los encuentros más difíciles de toda la ronda de diálogos.

La diputada Ana María Gazmuri, subjefa de la bancada comunista-independientes, fue directa en la previa: "Tenemos una agenda propositiva, tenemos proyectos en carpeta que sí van en la línea de mejorar la recaudación y no de esta refundación ideológica 'pinochetista', diría yo, porque incluso tomamos el título de 'Reconstrucción Nacional' muy inspirado en lo que pasó el 74 durante la dictadura".

La timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, también llegó con matices. Valoró ser recibida, pero marcó distancia, asegurando que "es un poco tarde, han pasado varias semanas desde los primeros elementos, pero tenemos voluntad de poder conversar".

Martínez también cuestionó el oficio de sugerencias presupuestarias del Ministerio de Hacienda, que planteaba recortar diversos programas sociales.

El Congreso está en semana distrital, por lo que el Gobierno busca aprovechar la pausa legislativa para avanzar en los diálogos.

El ministro García Ruminot además acompañará al Presidente José Antonio Kast en una gira por las regiones de O'Higgins, La Araucanía y Aysén para hacer la bajada territorial del plan.