Gobierno intensifica negociaciones por la megarreforma: Este lunes se reúne con el FA

Este lunes el ministro de la Segpres, José García Ruminot, se reunirá en La Moneda con representantes del Frente Amplio en el marco de las negociaciones para sacar adelante el proyecto de Reconstrucción Nacional, conocido también como "megarreforma".

Las conversaciones continúan luego de que acuerdos con el Partido de la Gente y los libertarios aseguraran los votos mínimos para aprobar la idea de legislar en la Cámara de Diputados.

En la búsqueda de una aprobación holgada

Sin embargo, el oficialismo apunta a un triunfo más amplio, como lo afirmó el presidente de la Cámara, el diputado UDI Jorge Alessandri, quien fijó una meta clara para la votación.

"Lo más importante, y por eso me he autoimpuesto una meta: que la idea de legislar se apruebe por 12 votos más de los que necesita, de 78 pasar a 90. Porque la señal es importante, de que el país valora el crecimiento, de que el país quiere atraer inversión extranjera, de que Chile vuelve a ser líder en América Latina".

Alessandri advirtió además que "si usted aprueba un proyecto tan importante como este por un voto, la señal al inversionista es que en tres años y medio más cambia el color del Gobierno y se pueden retrotraer todas las medidas".

Las negociaciones, no obstante, llegan en un clima tenso. Las declaraciones del Presidente José Antonio Kast criticando duramente a la administración anterior generaron molestia en la oposición, y desde el Partido Socialista ya advirtieron que el Gobierno no estaría abierto al diálogo real.

Argumentos para ir al TC

En ese contexto, distintos partidos de oposición estudian requerimientos ante el Tribunal Constitucional. La directora ejecutiva de la Fundación Nodo XXI, Camila Miranda, explicó algunos de los argumentos.

"Se ha hablado, por ejemplo, de una vulneración al principio de equidad territorial que está en la Constitución, y otros argumentos que se han estado dando a propósito del tipo de proyecto, de que sea miscelánea", agregó.

Miranda añadió que "los proyectos de ley que implican cambios tributarios tienen que tramitarse separados de otros temas".

El abogado constitucionalista Javier Couso precisó que las leyes misceláneas no están explícitamente prohibidas por la Constitución, aunque apuntó al argumento más sólido disponible.

"Se podría armar el argumento de que si están prohibidas las indicaciones de parlamentarios que transforman un proyecto en misceláneo, se debe implícitamente suponer que la Constitución las prohíbe. Ahí podría haber, creo yo, el argumento más plausible para que el tribunal lo tome", explicó.

Sin embargo, advirtió que eso "obligaría al Gobierno a presentar por partes, y eso implicaría meses de postergación".

Los requerimientos pueden presentarse en cualquier momento durante la tramitación del proyecto. Una vez ingresados al Tribunal Constitucional, el organismo tiene 10 días para pronunciarse, con posibilidad de prórroga por otros 10 días.