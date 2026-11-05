Oposición prepara acusación contra Rabat con al menos tres capítulos

La oposición avanzó este jueves en la preparación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por sexuales de menores y tras conocerse nuevos antecedentes sobre beneficios otorgados a extranjeros narcotraficantes.

Según publicó Interferencia, al menos 13 extranjeros detenidos en la frontera norte recibieron reducciones de sus penas decretadas por el secretario del Estado.

Entre los casos figuran un colombiano cuya libertad condicional había sido rechazada por unanimidad y un venezolano detenido con 32 kilos de ketamina, una granada y armas de fuego.

El senador socialista Juan Luis Castro emplazó al Presidente José Antonio Kast a tomar medidas contra Rabat: "¿Qué más hace falta que pase para que saquen del gabinete al ministro de Justicia? ¿Quién de la derecha se ha levantado a dar la cara para defenderlo? Nadie".

"Todos privadamente dicen que no pueden dejar solo al Presidente de la República, pero nadie defiende una autoridad que está sola", dijo el jefe del comité del Socialismo Democrático en el Senado.

Tras una reunión con dirigentes políticos y abogados constitucionalistas, la oposición confirmó que la acusación contemplará al menos tres capítulos: las rebajas de condenas a condenados por delitos sexuales contra menores, los beneficios otorgados a violadores de derechos humanos y una eventual vulneración del principio de probidad.

Diputado RN: "El Gobierno tendría que anticiparse"

Desde el oficialismo, el diputado Luis Pardo (Renovación Nacional) admitió que "el Gobierno tendría que tener la capacidad de anticiparse a este tipo de situaciones".

"El Gobierno ha sido muy claro en reconocer que estos decretos y estas rebajas de condena han sido un error político y, además, un error en relación a las sensibilidades de las víctimas y de la sociedad en momentos que tenemos un problema de inseguridad tan grande como el que tenemos", reflexionó.

Mientras, la diputada UDI Constanza Hube sostuvo que "es de Perogrullo decir que acá hubo un error, pero otra cosa distinta es empezar a motivar estas acusaciones constitucionales, buscando por razones políticas sacar un ministro".

"(Los juicios políticos) son prácticas que le han hecho muy mal a nuestra democracia. Se hizo muy mal durante el Gobierno del Presidente Piñera e, incluso, durante el Gobierno pasado creo que también hubo acusaciones constitucionales que no tenían mérito", cuestionó.

La presentación del libelo aún no tiene fecha definida.