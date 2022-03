Siches: Si la policía ve a una persona rubia y de apellido al lado de un crimen en Las Condes, no pasa nada

La ministra del Interior, Izkia Siches, reapareció en público haciendo una crítica generalizada al sistema judicial chileno, pero específicamente a los criterios de detención de las policías dependiendo del contexto en el que se desempeñan.

Todo partió cuando, durante su participación telemática en un foro de Icare este jueves, defendió los beneficios carcelarios otorgados a presos indígenas, minutos después de haber sido interpelada sobre el caso de los primos Tralcal, condenados por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay.

Solicitando "no poner el grito en el cielo cuando yo hablo de Wallmapu", se preguntó "como hacemos gestos en materia penal de beneficios carcelarios, ¿por qué pueden existir beneficios carcelarios para toda la población, pero en algunos casos no?", antes de aludir a que éste no sería el único vicio en el que incurre la Justicia.

Por ejemplo, sostuvo que "si yo pillo a una persona al lado de un crimen y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada; si yo pillo a esa persona en La Pintana, es pobre, me lo llevo detenido, y si lo pillo en La Araucanía, me lo llevo detenido, allano su casa, agarro a los niños y violento a toda una comunidad".

"Ese es un sistema judicial que hay que ir a mirar", emplazó la jefa de gabinete.

La ministra del Interior Izkia Siches termina hoy su período de cuarentena por COVID 19. Este viernes participará en la reunión de Cerro Castillo @Cooperativa — Valentina Godoy B (@valegodoyb) March 24, 2022

"LA MINISTRA ACUSA A LA JUSTICIA DE UN DELITO"

Desde la oposición, el senador Felipe Kast (Evópoli) señaló que "me llama la atención que la ministra de Interior acuse de un delito a la Justicia en dos oportunidades: el primero, cuando dice que hay presos políticos, y ahora dice que la policía toma detenida a gente usando discriminación".

"Por lo tanto, yo creo que le va a ser muy difícil como ministra lograr que Carabineros finalmente tenga algún entusiasmo de trabajar junto a ella. Le está fallando el criterio político para poder generar unidad nacional", estimó.

Coincidió con Kast el diputado Diego Schalper (RN), apuntando que Siches "tiene que entender que ella ya no es comentarista política, ella es la encargada de dar tranquilidad y seguridad a los chilenos, es la ministra del Interior. Ya sea en Las Condes, Temucuicui, en Vilcún o en Angol, lo que nos interesa es que no predomine la impunidad, es decir, que nivelemos hacia arriba".