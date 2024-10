UDI especula que el Gobierno quiso ocultar el caso Monsalve por las elecciones

El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, especuló este domingo sobre la posibilidad de que el Gobierno, dada la cercanía de las elecciones municipales y regionales, intentara esconder por algunas semanas la delicada situación del exsubsecretario Manuel Monsalve, investigado por violación.

"Parece ser -o no es ridículo ni tirado de las mechas pensar- que el Gobierno quería mantener esto oculto hasta después de las elecciones, (ya) que esto podía afectar gravemente el rendimiento de sus candidatos", afirmó el parlamentario en entrevista con "Mesa Central" de Canal 13.

Según afirmó el líder del partido opositor, "la principal preocupación de los chilenos es la seguridad, y las autoridades locales tienen mucho que decir sobre la seguridad".

"No es tirado de las mechas pensar que el Gobierno quería mantener esto oculto hasta después de las elecciones, que esto podía afectar gravemente el rendimiento de sus candidatos", dijo el diputado Ramírez por Caso Monsalve



Ramírez reiteró también sus cuestionamientos contra Monsalve, dando cuenta que más allá del resultado de la denuncia, la otrora autoridad, "en el fin de semana más violento (Fiestas Patrias XXL), que el Gobierno había anticipado como el más desafiante para la seguridad del país, estaba hasta altas horas de la noche tomando pisco sour".

En su opinión, eso demuestra que "aquí no hay un verdadero compromiso, no se han tomado en serio el tema de la seguridad".

Cuestionamientos al actuar del Ejecutivo

A los cuestionamientos sumó que Monsalve, pese a que ya estaba en conocimiento de la denuncia en su contra, participó de la Comisión Mixta de Presupuesto en el Congreso el jueves.

"Si está la ministra (del Interior, Carolina) Tohá, que es la máxima autoridad, nadie le va a rechazar el presupuesto porque no está presente uno de los subsecretarios. A veces las vocerías tienen que maximizar lo favorable y minimizar lo desfavorable, yo entiendo que eso es así, pero decir cosas derechamente falsas, tomar por tontos a los chilenos, ya es otra cosa", analizó el presidente de la UDI.

Finalmente, explicó los motivos de Chile Vamos para proponer la creación de una comisión investigadora en el Congreso y llamar una sesión especial a las ministras Tohá y su par de la Mujer, Antonia Orellana.

"Cuando hablamos de un gobierno feminista hay un sello, supongo, que el Presidente quiere imprimirle a su gobierno y que es una mirada que comparten todos sus ministros y sus principales autoridades. Por lo tanto, decir que no se tomaron las providencias para proteger a la víctima porque la ministra Orellana no estaba en Chile, honestamente me parece un no argumento", puntualizó Ramírez.