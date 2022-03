16:49 - | Claudio Fuentes, analista político y académico de la UDP: "Constitucionalmente, el Gobierno no puede intervenir en las deliberaciones de la Convención, que es un órgano autónomo" #CooperativaContigo

12:46 - | "No he tenido oportunidad de hablar con él, pero se comunicó frente al gabinete para mostrar el contexto y las explicaciones del caso", precisó Jackson

#CooperativaContigo La advertencia de Gonzalo Winter a la izquierda, a horas de comenzar el Gobierno de Gabriel Boric: "No vayamos a pensar que la totalidad del pueblo de Chile va estar con nosotros y nuestras ideas"

21:49 - | Piñera: "En dos días más entregaremos la posta a un nuevo Gobierno encabezado por el Presidente Gabriel Boric a quien le deseo no sólo el mejor de los éxitos en su futuro Gobierno, sino también sabiduría para distinguir lo bueno de lo malo"

21:48 - | Piñera: "Me preocupa la falta de claridad y fortaleza de algunos sectores en condenar clara y categóricamente la violencia y, aún más, aquellos que, de alguna u otra forma, la justifican, la amparan o la promueven"

21:47 - | Piñera: "También me preocupa debilitar al Poder Judicial, debilitar la igualdad ante la ley, suprimir al Senado de la República que siempre ha cumplido un rol muy fundamental"

21:47 - | Piñera: "Me preocupa el excesivo afán refundacional e identitario de amplios sectores de la Convención Constitucional. Chile no nace con esta Convención, Chile tiene una historia y nuestra Nación es mucho más que la suma de sus partes"

21:47 - | Piñera: "Con respecto al Proceso Constitucional, llevamos 40 años enfrentándonos y dividiéndonos por la Constitución de 1980. No queremos pasar los próximos 40 años confrontándonos y dividiéndonos por la nueva Constitución"

21:46 - | Piñera: "Me preocupa la falta de conciencia sobre la importancia del crecimiento económico sostenible. No hay mejor política de desarrollo que un sano crecimiento y no hay mejor política social que el pleno empleo"