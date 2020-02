Gobierno fijó prioridades para el 2020: Agenda social, orden público y proceso constituyente

Agenda social, orden público y proceso constituyente son los tres grandes ejes a los que les dará prioridad el Gobierno este 2020.

Así lo informó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, tras el consejo de gabinete ampliado en el que participó junto a sus pares y el Presidente Sebastián Piñera este viernes en La Moneda.

"Si el año 2019 fue el año de la crisis social, el año 2020 debe ser el año que todos juntos, nuestro país, encause las principales acciones para ir superando esta crisis", explicó el titular de Interior.

"Por ello, como Gobierno, hemos fijado tres grandes prioridades, tres grandes ámbitos de trabajo, tres líneas de una hoja de ruta que tiene tres ejes complementarios y simultáneos", añadió el secretario de Estado.

En esa línea, Blumel detalló que "el primero de todos los ejes es el de la agenda social. Como Gobierno ya hemos impulsado más de 15 iniciativas en materia social para hacernos cargo de las principales demandas y planteamientos de la ciudadanía; como son el aumento de las pensiones, la reforma y la mejora de nuestro sistema de salud, especialmente el sistema público de salud y además el aumento de los ingresos de los trabajadores".

El jefe de gabinete indicó luego que otra "prioridad fundamental para todos los chilenos, y por supuesto que para el Gobierno, es recuperar el orden público".

En ese sentido, Blumel apuntó que "hemos venido avanzando las últimas semanas, pero también hemos tenido algunas dificultades -en alusión, probablemente, a las protestas tras la muerte de Jorge Mora, el hincha de Colo-Colo que fue fatalmente atropellado por un carabinero que conducía un camión de transporte de caballos-".

"El orden público es un compromiso fundamental que tenemos como Gobierno y que vamos a reforzar durante este 2020. El orden público es la garantía de que todos podemos convivir pacíficamente y podemos asegurar las libertades y los derechos de las personas y por eso el orden público va a ser también un compromiso central y una prioridad fundamental durante este año", añadió.

Por otra parte, Blumel aseguró que el buen desarrollo del proceso constitucional será otra prioridad central.

"Hoy día estamos en medio de un proceso constitucional que va a tener un plebiscito el día 26 de abril, que es muy importante, que es importante que la ciudadanía participe y que nos va a permitir definir cómo avanzamos en materia constitucional en los próximos meses y en los próximos años", remarcó.

A su vez, la vocera Karla Rubilar reiteró que "hemos delineado esta hoja de ruta que nos mandató el Presidente en tres ejes fundamentales: nuestra agenda social, donde vamos a trabajar fuertemente por pensiones, por salud, por aumentar los ingresos".

Asimismo, enfatizó que "hay un eje fundamental, que es el de la seguridad y la paz social, donde todos debemos trabajar para sacar adelante las leyes antidelincuencia que nos permitan recuperar la seguridad", la cual, según creen en el Gobierno, "es lo que nos pide a gritos la ciudadanía para poder realizar su vida completa".

"Y también, la oportunidad histórica de que en un plebiscito el 26 de abril sean los chilenos y chilenas que decidan hacia dónde va nuestro país", concluyó.

El consejo de gabinete continuará este sábado, cuando se espera que sea Piñera el encargado de entregar las conclusiones finales.

