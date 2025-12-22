Grau: Todos los funcionarios políticos deben renunciar el 11 de marzo

En entrevista con Cooperativa, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, salió al paso este lunes de las críticas de la oposición y fue enfático al señalar que todos los funcionarios políticos deben renunciar el próximo 11 de marzo, descartando tajantemente que la norma de estabilidad laboral incluida en el acuerdo de reajuste al sector público sea una medida de "amarre".

El secretario de Estado aclaró que existe una división "muy clara" en la administración pública: mientras que las autoridades y sus equipos de gabinete deben abandonar sus funciones junto con el cambio de mando, la propuesta busca proteger exclusivamente a los funcionarios de carrera para evitar despidos arbitrarios basados en criterios políticos y no en el desempeño técnico.

"Lo que se ha acordado en la mesa del sector público no es un amarre, sino que, para decirlo bien simple, es que cuando a una persona se le despide se tenga que explicar por qué se le despidió, que exista un acto fundado, y que, si esa fundamentación no es adecuada, el trabajador o trabajadora despedida pueda ir a la Contraloría para que se revise la fundamentación", precisó Grau a Lo Que Queda del Día.

"En ningún caso se está diciendo que no se pueden hacer despidos", agregó el ministro, argumentando que la medida busca dar claridad y justicia a las evaluaciones de quienes han servido bajo distintas administraciones, garantizando que el trabajo público se realice con estándares de eficiencia y profesionalismo ajenos a la contingencia electoral.

"Lo que estamos haciendo es para las funcionarios de carrera y justamente lo que busca la medida es evitar arbitrariedades, porque es muy importante que los funcionarios de carrera -que la mayoría de ellos han sido nombrados por administraciones pasadas- tengan claridad de cómo va a ser su trabajo y que tengan evaluaciones que no sean arbitrarias, (sino) evaluaciones que sean justas, de manera tal de que el trabajo público se pueda realizar de buen modo", enfatizó.

Finalmente, el ministro cuestionó la dureza de los reparos de Chile Vamos, tildando de infundadas las acusaciones de corrupción, y recordó que hace un año la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados discutió "una reforma incluso más ambiciosa" sobre estabilidad laboral, la cual contó con el voto unánime de los parlamentarios de la actual oposición.

"Es difícil de entender que, por una propuesta que estamos haciendo en el marco de un acuerdo con la mesa del sector público, que es una propuesta menos ambiciosa, que tiene menos resguardos para los trabajadores que la que se planteó por los diputados y diputadas en algún momento y que tuvo los votos de Chile Vamos, ahora se presente como algo muy negativo e incluso se señale que esto podría ser un acto de corrupción, lo que, por supuesto, no tiene ningún asidero", arguyó Grau.

"Así que es muy clara la división entre entre funcionarios de carrera y quienes llegaron al Gobierno por razones políticas: quienes llegaron al Gobierno por razones políticas tienen que dejar sus cargos el 11 de marzo", sentenció.

"Es indiscutible que se está dejando un país mejor"

El titular de Hacienda realizó en Cooperativa un balance positivo del cierre del actual Gobierno, asegurando que "el que se esté dejando un país mejor respecto al inicio del Gobierno, cuando uno ve los datos, es indiscutible".

Grau destacó que el país ha logrado consolidar dos años de crecimiento en torno al 2,5% y proyecta un aumento de la inversión del 7% para el año 2025.

En materia de costo de vida, el ministro subrayó la recuperación del poder adquisitivo de las familias chilenas mediante el fortalecimiento de los sueldos. "Se ha configurado un escenario en que los salarios reales llevan más de dos años creciendo", explicó, detallando que esto se debe a que las remuneraciones han subido a un ritmo superior al de la inflación.

Asimismo, resaltó que las proyecciones del Banco Central indican que la meta inflacionaria del 3% se alcanzará durante el primer trimestre del próximo año, lo que dejaría al futuro Gobierno de José Antonio Kast una "economía sana" y con condiciones óptimas para "emprender desafíos más ambiciosos".

Al abordar los hitos estructurales de la gestión, Grau puso de relieve la generación de aproximadamente 600.000 empleos y la implementación de políticas clave como la Ley de Permisos Sectoriales y la Estrategia Nacional del Litio. "Nosotros hemos cumplido el dejar una economía mejor, pero, por supuesto, es una tarea continua", sostuvo, insistiendo en que la actual administración logró evitar la recesión en 2023 pese a los diagnósticos pesimistas.

Para el jefe de la billetera pública, la clave del éxito radicó en la capacidad de forjar acuerdos con diversos sectores, incluyendo el royalty minero y los pactos salariales con la CUT, lo que otorgó la "certeza" necesaria para reactivar el flujo de capitales.

Asimismo, desestimó las proyecciones iniciales que vaticinan un menor crecimiento para 2026, recordando que "durante nuestro Gobierno todos los años tuvimos un crecimiento mejor que el que se esperaba inicialmente", y enfatizó que los resultados no dependen solo de la inercia del mercado, sino de la efectividad de las políticas públicas.

"Las predicciones son una cosa, pero los Gobiernos no están para simplemente contemplar el funcionamiento de la economía, sino para mejorarlo y para lograr mejores resultados a partir de de las políticas públicas, y eso fue lo que ocurrió durante todos las los años de nuestro Gobierno: todos los años se tuvieron resultados mejores que los que se tenían en la predicción al inicio de ese año en particular", indicó Grau.