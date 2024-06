Juan Andrés Lagos dejó de asesorar a la Subsecretaría del Interior

El Gobierno informó durante esta tarde la salida del histórico militante comunista Juan Andrés Lagos de su cargo como asesor de la Subsecretaría del Interior, liderada por Manuel Monsalve.

El político cercano al presidente de su tienda, Lautaro Carmona, era el encargado de elaborar minutas sobre temas de contingencia, y en los últimos meses había protagonizado una serie de declaraciones polémicas, que finalmente lo alejaron de la posición oficial en La Moneda.

Los hechos que más ruido han generado entre el oficialismo y la oposición fueron sus apologías al estallido social, su defensa del régimen de Venezuela en medio del caso de Ronald Ojeda, así como su respuesta a la detención de su correligionario Daniel Jadue.

Por el momento se desconoce quién reemplazará a Lagos, aunque ha trascendido que el PC busca mantener el cupo.

Desde palacio afirmaron que se trata de "procesos normales de cambios de equipo", lo que incluyó también la desvinculación de la hasta ahora jefa de la división de Seguridad Pública, Carolina Garrido (PS).

Junto con ella, salió el también socialista Francisco Astudillo, ahora exencargado de la División de Gestión y Modernización de las Policías.

"ANTICOMUNISMO"

Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, indicó que "no compartimos el método, no compartimos el fondo del tema. No entiendo por qué alguien se desafecta cumpliendo su tarea. No conozco de ninguna evaluación negativa al respecto, que no sea de reiteradas campañas que ha hecho la derecha. No quisiera pensar que la derecha ganó, porque no quisiera pensar que la derecha pudo influir a tal nivel dentro de decisiones de un anillo muy próximo en las tareas de gobierno".

"Yo todavía desconozco cuál es la razón. No quiero imaginarme medidas que tengan una connotación anticomunista, ni quiero imaginarme que no hay consideración con el Partido Comunista que su presidente no pueda estar informado. Nosotros tenemos otras tareas de gobierno. No será el golpe avisa en las otras tareas también, espero que no", fustigó.

Mientras que la jefa de bancada de RN, la diputada Ximena Ossandón, señaló que Lagos "puede expresar sus ideas libremente, pero como funcionario público no puede andar justificando régimen donde no existen estándares democráticas y menos participar de un acto de matonaje contra un tribunal de la República. Además, con las cifras que muestra el Gobierno en materia de seguridad, la revisión de los equipos es algo obvia y también es necesario".

El diputado José Meza (Rep) sostuvo que "recibimos con tranquilidad, y aunque se ha demorado mucho, celebramos este operador político del Partido comunista de hoy día abandone el ministerio y específicamente la Subsecretaría del Interior. Nos habría gustado que fuera hace mucho tiempo atrás que se hubiese tomado esta decisión".