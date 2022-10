Ministra Vallejo: No existe una bala de plata en materia de seguridad, no somos superhéroes

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que no existe una "bala de plata" para solucionar los problemas en materia de delincuencia y que el gobierno no está formado por "súper héroes".

En conversación con Chilevisión, la ministra planteó que "esto no es una dificultad en términos políticos o ideológicos para nosotros, porque la seguridad humana es también un derecho fundamental de las personas".

"Por ser de izquierda no tienes menos temor a andar por la calle que por ser de derecha", añadió.

Al ser consultada sobre los avances en planes de seguridad, Vallejo aseveró que "tenemos distintos problemas, creo que uno no puede pretender nunca tener una bala de plata, porque no somos superhéroes tampoco, esto no es Marvel. O sea, es la realidad y tenemos aquí distintos problemas. Si nos quedamos solo en que el tema es punitivo, vamos a descuidar lo otro y si miramos que es solo un problema de prevención o reinserción, vamos a descuidar lo punitivo".

"Entendemos que la seguridad del espacio público es una condición habilitante para el desarrollo de la vida humana, de la integración en la sociedad, que es algo que también entendemos como parte de nuestra agenda (...) por eso tenemos una especial preocupación en esto y estamos haciendo esfuerzos adicionales para que esto no sea solo un esfuerzo del Gobierno, sino que sea un esfuerzo transversal, como dijo la ministra Tohá", puntualizó.