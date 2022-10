Monsalve admite que arqueología tuitera "debilita el mensaje que quiere entregar el Gobierno" en seguridad

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, admitió que antiguas opiniones de actuales autoridades del Gobierno contra las policías, formuladas cuando eran oposición, pueden llegar a "debilitar" el mensaje que busca promover hoy el Presidente Gabriel Boric en materia de seguridad pública, del combate a la delincuencia y en el apoyo a la labor e integridad de Carabineros y la PDI.

El último episodio de la denominada "arqueología tuitera" -la búsqueda de palabras de antaño de figuras públicas en la red social Twitter- tuvo como protagonista esta jornada al ministro de Economía, Nicolás Grau, de quien fueron reflotados sendos tuits de octubre del 2020 y de febrero del 2021 en los que clamaba, en relación con Carabineros: "Pacos criminales y asesinos (...) El pueblo tiene todo el derecho a odiarles"; mensajes que borró y tuvo que salir a aclarar afirmando que son comentarios que no comparte hoy en día.

Asunto sobre el que fue consultado Monsalve en entrevista con Lo Que Queda del Día. "No voy a negar que declaraciones hechas en un contexto distinto tienden a debilitar el mensaje claro que quiere entregar el Gobierno", dijo.

La postura hoy es otra, aseguró, estando el país "en un contexto donde la seguridad es la principal preocupación de las personas, tenemos un aumento de delitos violentos, particularmente homicidios y donde todo el esfuerzo de las instituciones del Estado tiene que estar centrado en tratar de desarticular las organizaciones que llevan violencia, armas y drogas a las poblaciones".

"Nos toca hoy estar en el Gobierno", subrayó, apuntando incluso a que él fue diputado durante 16 años, en los que: "Seguramente podrían sacarse distintas opiniones que entregué en distintos debates, y que podrían colocar en cuestión alguna opinión de hoy".

"Pero mi rol (hoy) es ser subsecretario, y el Gobierno hoy tiene una determinación clara, la seguridad es prioridad y no tenemos sesgo para garantizarla, vamos a usar todas las herramientas del Estado de derecho", enfatizó, junto con remarcar que "a las autoridades se las debe juzgar por cómo desempeñan sus cargos, por el compromiso que tienen con el bien común, la transparencia con que ejecutan ese cargo y la capacidad para tener resultados que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas".

[📻] Monsalve: La acción de Carabineros es para proteger a la población, y si no protegemos a Carabineros, en la práctica estamos debilitando la protección que Carabineros tiene que darnos. No hay dobles interpretaciones #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) October 14, 2022

"SI NO PROTEGEMOS A CARABINEROS, DESPROTEGEMOS A LA POBLACIÓN"

En ese marco, insistió en el respaldo de La Moneda a la labor de Carabineros, cuyo personal ha sido objeto de recientes agresiones y asesinatos, como el del sargento Carlos Retamal.

"La acción de Carabineros es para proteger a la población, y si no protegemos a Carabineros, en la práctica estamos debilitando la protección que Carabineros tiene que realizar a la población. No hay dobles interpretaciones", remarcó, instando a pasar "del debate y la polémica a acordar y respaldar las decisiones que el Gobierno está tomando para fortalecer y resguardar la labor de las policías".

En esa línea, sostuvo que "el Presidente ha sido extraordinariamente nítido respecto al respaldo que el Gobierno ofrece a las policías no sólo en palabras, sino en decisiones muy significativas en términos de mejorar las capacidades y su equipamiento", lo que "se expresa en el Presupuesto de la Nación, y en que vamos a buscar que las sanciones se apliquen con la severidad que establece la ley" en casos como el del crimen del sargento Retamal, donde Interior es querellante.

Desechó, en tanto, la iniciativa de la UDI de eliminar la proporcionalidad en el uso de la fuerza que deben aplicar las policías. Monsalve expuso que "el adecuado uso de la fuerza hay que cuidarlo, por lo tanto, la propuesta de la UDI no es necesaria, porque va a poner en cuestión cuándo Carabineros hace uso de la fuerza, y eso hoy está reglado".

Además, hizo hincapié en que el proceso de reforma a las policías "tiene principios como mejorar el desempeño policial, la transparencia, enfoque en derechos humanos, de género, y busca mejorar el funcionamiento justamente porque hay algo que es esencial para el uso de la fuerza, que la institución que la usa tenga legitimidad para usarla, y esa legitimidad hay que cuidarla".

[📻] Monsalve y tercer aniversario del 18-O: Esperamos orden, que no haya violencia, que legítimamente quienes quieren conmemorar y manifestarse lo hagan de manera pacífica. Junto a las policías tenemos preparados planes preventivos de control y de acción #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) October 14, 2022

PRIMER ANIVERSARIO DEL 18-O BAJO GOBIERNO DE BORIC: "ESPERAMOS ORDEN"

En la entrevista en Cooperativa la segunda autoridad del Ministerio del Interior abordó los preparativos para el tercer aniversario del estallido social del 18 de octubre del 2019, y que será la primera vez durante la Administración Boric.

"Esperamos orden, que no haya violencia, que legítimamente aquellos que quieren conmemorar y manifestarse lo hagan de manera pacífica. Como lo hicimos para el plebiscito y para el 11 de septiembre, el Gobierno, junto a las policías, tiene preparados planes de preventivos de control y de acción", recalcó.

Monsalve aseveró que las medidas "se vienen trabajando desde hace semanas" porque "queremos garantizar los mayores niveles de seguridad en el marco de una fecha que puede ser compleja en materia de orden público; esperemos que no lo sea".

En ese marco, reiteró el llamado de La Moneda al país: "Toda la gente quiere recuperar el sentido de autoridad, sus espacios públicos, vivir más tranquila, por lo tanto, invitamos a la ciudadanía a conmemorar, y no permitir, sumarse, colaborar ni propiciar hechos que alteren el orden público o generen eventos de violencia".

"NO HAY PLAN DE LLEVAR UN PROCESO DE REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA"

Por otra parte, el subsecretario descartó, de momento, que el Ejecutivo vaya a impulsar un proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes indocumentadas, a propósito del duro tono con que habló el Mandatario la última jornada advirtiendo que "quienes estén en situación irregular, o se regularizan o se van, y a quienes hayan cometido delitos, derechamente se tienen que ir".

"Las personas que han ingresado por pasos no habilitados, que se estima son 120 mil o 130 mil, no tienen posibilidades efectivas de regularizarse, salvo que el Gobierno en algún momento, haciendo uso de una facultad extraordinaria radicada en el subsecretario del Interior, estableciera un plan de regularización extraordinaria", explicó Monsalve. Pero "hoy no hay una decisión del Gobierno de llevar adelante un plan extraordinario", sentenció.