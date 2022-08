Subsecretario Monsalve y conflicto en la Macrozona Sur: Muchos chilenos viven con miedo

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que actualmente hay muchos chilenos que "viven con miedo" en la Macrozona Sur y defendió el rol del Ejecutivo en garantizar seguridad en la zona.

En conversación con La Segunda, la autoridad planteó que en los últimos años "el cambio más sustancial en cómo viven las personas el conflicto, saliéndonos del análisis político o ideológico, tiene que ver con el miedo. Antes, a pesar de la tensión, nadie sentía que su vida corría peligros y se desplazaban con seguridad. Hoy esa garantía no existe; las personas que deben ir a diario a trabajar o a la escuela, quienes se desplazan de una comuna a otra, temen ver amenazada su vida o su integridad física".

"Muchos chilenos viven hoy con miedo. Es una emoción muy poderosa y cuando ésta se convierte en colectiva, el efecto de catástrofe y paralización se extiende entre la población", recalcó.

Monsalve añadió que "nuestra postura es clara: no estamos de acuerdo con el uso de la violencia como herramienta de reivindicación política en democracia. No podemos legitimar los atentados, ataques incendiarios, ni el uso de armas de fuego. Hemos tomado medidas para garantizar la seguridad de las personas, incluso recurriendo a algo tan contraintuitivo para el Gobierno como el estado de excepción. Pero ha sido con la convicción de que es una herramienta que nos ha permitido garantizar mejores condiciones de seguridad".

Al ser consultado sobre las amenazas del Tren de Aragua en el norte del país, el subsecretario indicó que "me he reunido con los jefes de inteligencia de la PDI y de Carabineros y me han reafirmado que no existe evidencia de una amenaza concreta como la que se ha dado a conocer. A pesar de eso, hemos tomado medidas para prevenir y resguardar la seguridad de la población y de Carabineros. Hay crimen organizado en Arica y frente a esto, las instituciones han reaccionado con capacidad y fortaleza. De hecho, otra organización denominada 'Los Gallegos' tiene hoy a sus 13 integrantes en la cárcel".