Tercer retiro: Gobierno mantendrá recurso en el TC, pero evalúa proyecto paralelo

El Gobierno aseguró que mantendrá el requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra el tercer retiro de ahorros previsionales, pese a los llamados de la oposición y parte del oficialismo para que desista, aunque dijo que evalúa presentar un proyecto propio.

Luego de que el Congreso despachó, con amplia mayoría -incluyendo votos de Chile Vamos-, la reforma transitoria impulsada por parlamentarios, el ministro vocero, Jaime Bellolio, afirmó que "vamos a mantener ese requerimiento, pero sí queremos resolver el tema del 10%".

Para ello, el Ejecutivo aboga por un acuerdo con la oposición y el oficialismo, a fin de "resolver el tema del 10%; y allegar más recursos a través, por ejemplo, de una modificación tributaria", sobre lo cual pretende constituir una mesa de trabajo.

"Se han conversado distintos mecanismos, ya sea para extender los beneficios o aumentar la cantidad de beneficiarios", agregó, y espera que "sea algo súper transversal".

Ministro Bellolio habla desde La Moneda tras aprobación del tercer retiro: La idea es poder llegar a un acuerdo que resuelva el tema del 10% (...) se puede discutir un proyecto propio del Gobierno

Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno impulse su iniciativa propia sobre el retiro de fondos, como ya lo hizo con el segundo retiro -cuando a la vez impugnó con éxito la propuesta parlamentaria en el TC-, Bellolio enfatizó que "es una de las cosas que se está discutiendo dentro del acuerdo".

"Estamos viendo las fórmulas para resolver y destrabar el tercer retiro y aumentar la cobertura de los beneficios que se han entregado", complementó, apuntando que espera que se logre "lo más pronto posible".

Adelantó que las conversaciones seguirán durante el fin de semana, con los ministros de la Segpres, Juan José Ossa, y de Hacienda, Rodrigo Cerda, liderando las posturas de La Moneda.

SENADORES CONDICIONAN DIÁLOGO A QUE SE RETIRE ESCRITO DEL TC

Desde el Gobierno se transmite que ya ha habido conversaciones con parlamentarios en particular. Pero, de todas maneras, para avanzar hacia un acuerdo más formal se debe dar un diálogo con la mesa del Senado.

Más temprano, la presidenta de la Cámara Alta, Yasna Provoste (DC), insistió al Gobierno en que retire su requerimiento contra el tercer retiro, algo a lo que ya instó ayer, "en nombre de la Patria".

"He reiterado públicamente en que el Presidente desista de este requerimiento al Tribunal Constitucional, y hemos manifestado -además- toda nuestra disposición de querer y poder colaborar en una reforma tributaria que permita garantizar mayores recursos para el Estado y tener una renta básica universal que nos permita superar esta situación de estallido (social), pero de estallido permanente en el cual nos encontramos", expuso.

Asimismo, también previo a que hablara Belolio, el senador del PS Álvaro Elizalde comentó que "hasta el momento no hay ninguna conversación formal por parte del Gobierno, pero si el Presidente quiere hablar en serio debe partir por anunciar su decisión de retirar el requerimiento ante el TC".

"El Gobierno no toma consciencia de la magnitud de la crisis y, por tanto, cualquier conversación implica una actitud distinta", reprochó el timonel socialista.

Sobre lo mismo enfatizó el senador PPD Guido Girardi: "La primera condición es que el Gobierno retire el requerimiento y avanzar en una profunda reforma que contenga un profundo cambio en el sistema tributario, que aumente la carga tributaria, la haga más justa, donde las grandes riquezas paguen impuestos".

UDI PIDE AL GOBIERNO ASUMIR QUE NO TIENE MAYORÍA

Por su parte, el timonel de la UDI, diputado Javier Macaya, sostuvo que "el Gobierno no es mayoría (en el Congreso) y tiene que hacerse cargo desde esa perspectiva, y yo veo con optimismo que todavía hay una oportunidad, hay una conversación que se abrió, hay acuerdos que se pueden dar: recojo el esfuerzo que se está haciendo, particularmente por la presidenta del Senado".

También opinó que "el tema de los retiros llegó para quedarse, es algo que tenemos que ser capaces de verlo en la institucionalidad, de acuerdo con el Estado de derecho, a la Constitución".

SIGUE IDEA DE ACUSAR CONSTITUCIONALMENTE A PIÑERA

Luego de que la Cámara Baja completó la tramitación del tercer retiro, diputados de la oposición se reunieron para abordar la posible acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, idea levantada después de que el Ejecutivo confirmara el martes que ya ingresó el escrito al TC.

Tras el encuentro de hoy, el diputado DC Gabriel Silber explicó que apuntarán a "la integridad física de la personas, la salud, y queremos acreditar y generar convicción en nuestros colegas, pero por sobre todo en el país, de que decisiones presidenciales arriesgaron la salud de los chilenos".

"Entre ellas, el tema de las ayudas económicas extemporáneas, tardías, cuarentenas que no iban de la no con protección del punto de vista financiero; no hubo una gobernanza del punto de vista sanitario. En consecuencia, ahí están básicamente los fundamentos que desarrollaremos en el libelo acusatorio", expuso.

Consultado Bellolio en La Moneda, lamentó "profundamente que por razones políticas pretenden radicalizar la situación que hoy tenemos; no hay ningún fundamento, ellos mismos lo dijeron hace unos días, que no había ningún fundamento para acusar a un presidente por hacer uso de sus facultades y defender la Constitución", por lo que, fustigó, es una "burda utilización política" de esa herramienta.