Tohá y caso Ojeda: "Las investigaciones penales no pueden entrar en la opinología"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó esta mañana el megaoperativo realizado por la Fiscalía y las policías en la Región Metropolitana, relacionado con el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda y el teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez.

La acción se concentró en la Toma Vicente Araya de Maipú, hasta donde llegó el fiscal nacional Ángel Valencia, más los líderes de la Policía de Investigaciones y Carabineros, Eduardo Cerna y Marcelo Araya –respectivamente-, pero llamó la atención la ausencia de la secretaria de Estado.

Dado lo anterior, el líder persecutor aseveró que la titular del Interior no llegó hasta el lugar porque "es una diligencia de la Fiscalía con las policías, no es una actividad política. En otras oportunidades puede ocurrir que la autoridad política se presente".

Esto se da, además, luego de que el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, criticara en Cooperativa al fiscal Héctor Barros por "irse de tesis" respecto al involucramiento de la dictadura de Nicolás Maduro en el crimen de Ojeda.

Desde el Palacio de La Moneda, Tohá afirmó que "las investigaciones penales, las responsabilidades penales, no pueden entrar en el terreno de la opinología. No nos parece útil entrar en polémicas respecto a antecedentes que no están a la vista, creo que eso nos importa a nosotros, está en nuestro debate".

"Es relevante que tengamos conciencia de que esto tiene trascendencia internacional: más allá de nuestros debates internos, el mundo va a mirar los resultados de esta investigación. Delitos de este tipo impactan más allá de las víctimas directas o del Estado donde se desarrollan los hechos", afirmó.

Asimismo, respecto de lo señalado por Barros, señaló que desde el Gobierno "no se respalda la tesis, sino que se respalda el trabajo del fiscal". "Cuando el fiscal Barros ha hecho los planteamientos que ha hecho es porque la propia investigación ha descartado las hipótesis y reforzado algunas", reparó.



Finalmente, y aun de ser cierta la implicación de Caracas, "no consideramos que romper relaciones con otros estados sea una buena fórmula para resolver diferencias de ningún tipo, sobre todo cuando hay tantos nacionales chilenos viviendo allá, y mucho más venezolanos viviendo acá", enfatizó.

Oposición observa contradicción oficialista por Venezuela

Por otro lado, la posición del Gobierno frente a lo que ocurre con la Administración de Nicolás Maduro ha generado roces con el PC, sumado con la petición de "rigor" para hablar de una "dictadura" venezolana. Situación que destacan desde la oposición.

"También nosotros, dentro de la Comisión, tuvimos problemas de que el Partido Comunista se negó siempre a otorgarle responsabilidad a la dictadura de Maduro de estas acciones en nuestro país", apuntó el diputado Miguel Becker (RN), expresidente de la comisión investigadora del Caso Ojeda.

"En ese sentido, creo que tenemos que seguir investigando y ojalá el fiscal Barros llegue a toda la información que se requiere para volver a esclarecer este tema absolutamente porque creemos que es muy peligroso", cerró.

El diputado UDI Jorge Alessandri recordó que desde la derecha siempre compartieron la información hoy confirmada por la Fiscalía: "Ahora es un organismo independiente, como el Ministerio Público, el que señala en la misma línea".

"El Presidente de la República debiera ayudar a la Fiscalía a llegar hasta las últimas consecuencias, y señalar a Venezuela que una cosa es que sea una dictadura, y que haga sufrir a sus connacionales, pero otra muy distinta es que cometa crímenes en el extranjero, y tendremos que pedir ayuda a todos los países de América Latina, quizás también a EEUU, para terminar de una vez con todas la dictadura venezolana", remató.

En cuanto a la contradicción en el oficialismo, el diputado Jaime Araya (ind-PPD) reconoció que "sin duda, es un problema para el Gobierno que un partido importante de la coalición, un partido eje, tenga opinión política respecto a lo que son las actuaciones de la Fiscalía. Eso no conversa con la institucionalidad democrática, (porque) nosotros tenemos que confiar en el organismo persecutor".

"Además, ¿a título de qué el PC pretende incidir en una investigación de la cual no es parte? Es curiosa la actitud, creo que va a generar un problema nuevamente, porque nuevamente la gente se preguntará si el Gobierno tiene una agenda clara de seguridad, cuando escucha a un partido que tiene ministros, que tiene una posición clara dentro del Gobierno, cuestionando el actuar de la Fiscalía en lo que es un acto de intervención de Venezuela, matando -tal como lo hacía Pinochet- a compatriotas en el extranjero".