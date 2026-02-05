Transición en Justicia: Rabat asume desafíos de la cartera tras reunión con Gajardo

En el marco de la transición al próximo Gobierno, el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, se reunió este jueves con el próximo titular de la cartera, Fernando Rabat, para a discutir los desafíos que presenta uno de los ministerios más complejos del Estado.

Aunque no se adelantaron todos los temas específicos de la conversación, se confirmó que el diálogo giró en torno al sistema de nombramiento de jueces y la crisis que vive el poder judicial, puntos considerados cruciales para el funcionamiento del sistema y que representan tareas urgentes para la nueva administración.

En cuanto al proceso de cambio de mando, Rabat enfatizó la importancia de una transición ordenada, por lo que "no van a adelantar medidas hasta el 11 de marzo" para respetar el trabajo que realiza la actual administración.

Respecto al encuentro, el futuro titular de Justicia destacó "una muy buena reunión con el ministro Gajardo, una exposición bastante larga de los distintos antecedentes del ministerio. También fijamos una serie de reuniones adicionales durante el mes de febrero".

"Vamos a analizar la información que nos entregó que, insisto, se ve bastante completa, para poder tener reuniones de trabajo prolíficas durante ese mismo mes de febrero", complementó.

El sistema de designación de jueces y la compleja situación que atraviesa la estructura jurisdiccional fueron puntos centrales de la discusión entre Gajardo y Rabat. (FOTO: ATON)

Las críticas por su vinculación con el dictador Pinochet

La designación de Rabat sigue enfrentando fuertes críticas por parte de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de derechos humanos, dado que integró los equipos que defendieron al dictador Augusto Pinochet (1973-1990) en causas como la "Operación Colombo" (el montaje sobre la desaparición de 119 chilenos) o el "Caso Riggs", la investigación sobre la fortuna oculta del general en un banco de Estados Unidos.

Ante estas objeciones, el futuro titular de Justicia dijo que eso "no debería ser un obstáculo", ya que el llamado del Presidente electo, José Antonio Kast, es a un gobierno de unidad nacional.

"Este ministro se va a reunir con todas las personas que se estimen necesario y avanzaremos en muchos de los planes que ha ejecutado también este ministerio", explicó Rabat.

No obstante, evitó confirmar la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda, señalando que por respeto a la autoridad vigente no adelantará medidas hasta asumir el cargo.

Expertos apuntan a reformar el sistema de nombramientos

El exsubsecretario del Interior Jorge Correa Sutil, otrora ministro del Tribunal Constitucional (TC), aseguró que una de las prioridades del proceso de transición en Justicia es "lograr reformar el sistema de nombramiento judicial y de disciplina de los funcionarios judiciales, de tal forma de que los casos de corrupción no se repitan y lograr -de esa manera- devolver la legitimidad que tanto necesita el Poder Judicial".

En ese sentido, Rabat también tendrá la tarea inmediata de gestionar el nombramiento de tres vacantes en la Corte Suprema, enfrentar la actual crisis carcelaria y el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública.