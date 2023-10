Fernando Chomalí reemplazará a Celestino Aós como arzobispo de Santiago

La Nunciatura Apostólica en Chile informó este miércoles que el papa Francisco nombró como nuevo arzobispo de Santiago a Fernando Chomalí, quien hasta hoy ocupaba el mismo cargo en Concepción.

El pontífice lo designó tras aceptar la renuncia presentada por el cardenal Celestino Aós ante la Arquidiócesis de Santiago, quien fue administrador apostólico por cuatro años, al asumir el puesto después de la bullada salida de Ricardo Ezzati.

Ingeniero de profesión, Chomalí ingresó al Seminario Pontificio Mayor de Santiago en 1984 y fue ordenado sacerdote por el exarzobispo capitalino Carlos Oviedo en 1991, década en la cual completó diversos estudios en Teología y ejerció como docente en la Universidad Católica.

El papa Benedicto XVI lo nombró obispo auxiliar de Santiago en 2006, y en 2011, el mismo lo designó como arzobispo de Concepción. En la actualidad, también es vicepresidente de la Conferencia Episcopal.

Previamente, fue delegado episcopal para la Pastoral Universitaria en la Arquidiócesis de Santiago, así como moderador de la Curia Metropolitana y presidente delegado del Consejo de Asuntos Económicos.

Chomalí entregó una copia de su documental sobre detenidos desaparecidos al papa Francisco a mediados de octubre. (Fuente: Iglesia.cl)

Chomalí se caracteriza por su alto perfil público, notoriedad que no ha estado exenta de polémicas: por ejemplo, fue cuestionado por hacer un "exorcismo" del Covid-19 durante un sobrevuelo por Concepción realizado en pandemia.

También ha llamado la atención su fuerte oposición al aborto, incluso en casos donde la madre ha sido violada, y que se ofreciera a intervenir en una reciente huelga de hambre de miembros de la CAM.

Por otro lado, en 2019 publicó el libro de poemas "Desde la plaza del alma", y este año lanzó el documental "Miércoles 15.30, Memorias de una ausencia", que narra la historia de familiares de detenidos desaparecidos en Concepción, y del que entregó una copia a Francisco hace un par de semanas.

LA DESPEDIDA DE AÓS

Minutos después de comunicar su renuncia, la Iglesia publicó una misiva del cardenal Aós confirmando su salida, y pidiendo a los fieles que acojan a Chomalí "con espíritu de fe, sabiendo que es el pastor que el Señor nos entrega, que el Señor nos regala en este tiempo".

"Les doy las gracias por toda su colaboración a lo largo de este tiempo en que he estado en esta arquidiócesis. Si en algo he ofendido a alguien le pido también perdón, porque quizás no hice todas las cosas que debía hacer, algunas las hice deficientemente, y alabemos a Dios por aquellas cosas que juntos hicimos bien", emplazó.

Asimismo, llamó a que "sigan orando por mí. Seguiré a su disposición, pero ya será desde otra perspectiva: desde la oración, desde la ayuda, y colaborando siempre con monseñor Chomali, que será desde ahora nuestro pastor".

En cuanto a la llegada de Chomalí a la diócesis, Aós relevó que la fecha "les será comunicada en su momento oportuno, porque todavía tenemos que ajustar algunas pequeñas cosas".

"Les pido que pongamos bajo la protección de la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, el ministerio de Monseñor Chomali y nuestras propias vidas. Que ella nos enseñe a ser cristianos de verdad, hombres de fe sincera, de viva caridad. A todos y a cada uno de ustedes les deseo paz y bien", cierra el escrito.