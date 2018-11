Fracasó conciliación entre Arzobispado de Santiago y víctimas de Karadima

Nuevamente fracasó el intento de conciliación entre el Arzobispado de Santiago y las víctimas de Fernando Karadima por la demanda civil que interpusieron estos últimos para exigir una compensación de 450 millones de pesos por el daño moral causado tras los abusos del ex párroco de la iglesia de El Bosque.

Poco más de una hora estuvieron reunidos el abogado del arzobispado, Nicolás Luco, con Juan Pablo Hermosilla, representante de Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo para buscar una conciliación tras la orden en ese sentido emanada de la Corte de Apelaciones de Santiago, pese a que este trámite ya se había frustrado tres veces antes.

Antes de llegar a la audiencia, el abogado Luco planteó su intención de lograr un acuerdo.

"Como Arzobispado de Santiago, vamos a reiterarle a la Corte nuestro firme y claro propósito de llegar a una conciliación que ponga termino a este conflicto, sobre la base de reconocer todos los errores y omisiones que se cometieron durante la investigación de los abusos que sufrieron los demandantes y también la reparación de los daños sufridos", dijo el jurista.

"Haremos todos los esfuerzos para que esta vez sea posible alcanzar un acuerdo que ponga término al conflicto", añadió.

Durante la audiencia el representante del arzobispado reconoció que no tenía conocimiento de la carta que en 2009 envió el cardenal Francisco Javier Errázuriz al nuncio de la época en la que confirmaba el cierre de la investigación previa contra Karadima.

Terminada la diligencia, el abogado Hermosilla planteó que "entrar a un proceso de conciliación, no hay espacio emocional para lograrlo a estas alturas".

Y añadió que "o que han hecho ahora es agregar una situación nueva, que dice relación con la carta que presentamos nosotros del cardenal Errázuriz que dice una cosa que es importante. El arzobispado dice que no tenía noticia de esa carta y que no sabían que el proceso había estado paralizado entre el año 2006 y el año 2009".

En cuanto a la mencionada carta, Hermosilla sostuvo que "es grave que el actual arzobispo de Santiago (Ricardo Ezzati) diga que esta carta del cardenal Errázuriz no la conocían, pero no solo no conocían la carta, no conocían el contenido en términos que había estado paralizada y cerrada la investigación en este tiempo".

"Les recuerdo que nosotros iniciamos una acción legal por falso testimonio en contra del cardenal por esto, porque él declaró bajo juramento que nunca cerró la investigación", añadió.

Al ser descartada una nueva audiencia de conciliación, el presidente de la Novena Sala, Miguel Vásquez sostuvo que el fallo estará lo antes posible, antes de fin de año seguramente, pero no antes de fin de mes, pues la causa sigue en estudio.