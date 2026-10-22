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Carlos Caszely y Javiera Torres: una historia de superación junto a Fundación Súmate

Publicado: | Fuente: Hogar de Cristo
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Comienza #TeQuieroVer! Una gran iniciativa del Hogar de Cristo que busca hacer visible historias que hasta ahora habían quedado fuera de la cancha. Inspirados en la inolvidable arenga "Te quiero ver!", Javiera y Carlos Caszely inician esta serie de microdocumentales que registran el encuentro de dos realidades muy diferentes y abren un espacio para mostrarnos personas increíbles.

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