Carlos Caszely y Javiera Torres: una historia de superación junto a Fundación Súmate
Publicado: | Fuente: Hogar de Cristo
Comienza #TeQuieroVer! Una gran iniciativa del Hogar de Cristo que busca hacer visible historias que hasta ahora habían quedado fuera de la cancha. Inspirados en la inolvidable arenga "Te quiero ver!", Javiera y Carlos Caszely inician esta serie de microdocumentales que registran el encuentro de dos realidades muy diferentes y abren un espacio para mostrarnos personas increíbles.