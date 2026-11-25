El Hogar de Cristo lanzó este miércoles en Estación Central su colecta digital "Te quiero ver", que se realizará durante la última semana de noviembre.

La meta es reunir al menos 150 millones de pesos para ampliar la atención domiciliaria a personas mayores.

¿Cómo colaborar?

A través de la alcancía digital en hogardecristo.cl o en la cuenta corriente de la fundación:

Titular: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

RUT: 81.496.800-6

Banco: Banco Santander

Tipo de cuenta: Cuenta Corriente

Número de cuenta: 500500-0 (o 5005000 según el formato de tu banco)

Correo electrónico: hcristo@hogardecristo.cl

En conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa, el capellán del Hogar de Cristo, José Yuraszeck, explicó que los embajadores de la colecta también cuentan con alcancías digitales. Cada una tiene un enlace que se puede compartir por WhatsApp o correo electrónico para que más personas puedan aportar.

Los fondos permitirán llevar compañía, apoyo psicosocial y atención médica a personas mayores que viven aisladas o han perdido movilidad. "Ese es un rostro de la pobreza que hemos detectado y que queremos visibilizar", señaló Yuraszeck.