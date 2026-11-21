En esta edición de Ojos que Sí Ven en Cooperativa conversamos con el capellán general del Hogar de Cristo, José Francisco Yuraszeck, sobre la campaña #TeQuieroVer!

Musicalizada por Pablo Ilabaca, esta iniciativa contempla una colecta digital (del 25 de noviembre al 3 de diciembre) para recaudar 150 millones de pesos, destinados a fortalecer los servicios domiciliarios a personas mayores en situación de pobreza.

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