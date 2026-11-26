A veces jugar en solitario puede traer grandes logros y alegrías, pero en otros casos esa soledad puede convertirse en un rival muy duro. En este nuevo microdocumental del Hogar de Cristo, Fernando González, tenista y medallista olímpico, cruza su historia con la de Mateo, un adolescente que atravesó una etapa compleja, en un entorno hostil que lo obligó a buscar constantes vías de escape.

Esas huidas lo llevaron hasta Fundación Súmate del Hogar de Cristo, donde hoy Mateo estudia, comparte con nuevos amigos y comienza a proyectar su futuro.

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