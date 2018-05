Laicos de Osorno piden entregar a la justicia informe Scicluna

El vocero de los laicos de Osorno, Juan Carlos Claret, pidió señales de buena fe al comentar el ya confirmado retorno a Chile de la delegación papal conformada por el obispo de Malta, Charles Scicluna y el sacerdote Jordi Bertomeu, quienes llegarán en los próximos días en misión a la diócesis de Osorno.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el dirigente consideró necesario que los antecedentes recabados en la primera misión de ambos religiosos a Chile sean derivados a la justicia, ya que ahí se determinó la ocurrencia de varios delitos.

"Si se trata de dialogar se dialogará, pero en lo concreto esperaríamos que la investigación de Bertomeu y Scicluna terminó finalmente con que los obispos hoy día obstruyeron la justicia, abusaron sexualmente y encubrieron estos abusos, o sea, hay a lo menos tres crímenes cometidos, ante esa realidad Bertomeu y Scicluna saben perfectamente quienes son y bajo qué cargos", dijo Claret.

"Como una señal de buena fe no sería malo pensar de que como una garantía de este diálogo, para que no sea más de lo mismo, esos antecedentes se pongan a disposición de la justicia, porque son delitos cometidos en Chile y eso se debe juzgar por tribunales chilenos y no guardarse bajo los muros vaticanos", añadió el vocero.

Además, el representante de la comunidad osornina de laicos teme que con esta nueva visita de la misión papal se demore aún más la toma de decisiones en la diócesis, que a su juicio, se encuentra paralizada desde 2015 con la llegada de Juan Barros.

"Cuando vino Bertomeu y Scicluna en febrero nosotros aportamos 500 de las 1.500 páginas (del informe) explicando qué estaba ocurriendo, tanto por las versiones a favor y en contra del obispo (Barros)", añadió.

"A que vienen no nos queda claro y se corre el riesgo algo que termine dilatando la toma de decisiones más que haciéndose cargo del problema que el papa sabe desde 2015", alertó.

Finalmente, consultado por el obispo Barros, Claret afirmó que la comunidad no sabe donde está actualmente.

"No sabemos donde está, hay rumores de que debería estar en Osorno porque hay personas que lo han visto, no hemos tenido esa confirmación, pero en lo concreto, desde el 8 de abril que no sabemos nada de él. De verdad ha sido un obispo bastante fugitivo, pero recordemos que ha sido la regla general de estos tres años", concluyó.